2024臺灣國際熱氣球嘉年華來啦！台東空氣品質全國奪冠 一起飛上高空「深呼吸」

image source：FB／臺灣國際熱氣球嘉年華-Taiwan International Balloon Festival

文／徐暘甯

台灣東部素來以「好山、好水、好風景」聞名，是不少人遠離都市塵囂的國旅首選！《網路溫度計DailyView》於2023年分析「年輕人愛上台東的3大原因」發現，包括部落飲食文化、結合永續及藝術的人文環境，以及與時俱進的低碳便利生活，都吸引年輕人前來朝聖；尤其台東又以地方特有的歷史文化、在地美食，與年年熱鬧登場的熱氣球嘉年華，吸引無數遊客造訪，體驗日常難得的慢活時光、放鬆身心靈。

沐浴在台東療癒的自然風光下，清新好空氣絕對是國人讚不絕口的一大優點，台東更是2023年全國唯一空品良好率高於九成五的地區！究竟網友們對於台東空氣品質的討論有哪些？網路好感度又有多高呢？現在就跟著《網路溫度計DailyView》一起看下去！

好山好水吸引網友退休移居 台東空氣品質熱門關鍵字有哪些？

根據環境部統計數據，台東2023年有349天的空氣品質良好率高達95.6%， 是全國唯一空品良好率高於九成五的地區。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查「台東空氣品質」近一年的熱門關鍵字，「良好」、「空氣品質」、「環境」等字詞都受到網友熱烈討論，不少人表示很喜歡台東的清新空氣，「空氣好又沒污染，比其他縣市好多了」、「真的是世外桃源」、「每年都要衝一次，衝浪跟熱氣球必去，美爆」，大讚東部自然環境相當適合人居，計畫度假Long Stay或是退休後移居，享受有別於繁忙都市的悠閒步調！

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

低碳漫遊！網友大讚「一輩子一定要體驗一次」

「台東空氣品質」近一年的探索概念包含「好山好水好空氣」、「鹿野高台空氣品質維護區」、「電機漫旅遊」、「藝騎縱谷遊」等等。低碳旅遊活動帶動了網友關注，比起租汽車或機車，現在越來越多人願意改騎電動車玩台東，以自身行動一同維護這片美麗的土地，將空污傷害降到最低。觀察「台東空氣品質」近一年的網路好感度，網路好感度比值為15.01，顯見多數網友對台東空品給予正面評價。

此外，每年夏天在鹿野高台盛大登場的熱氣球嘉年華就受到眾多熱烈好評，吸引大批觀光客朝聖，親眼見證五彩繽紛熱氣球翱翔在湛藍天空的美景，大讚「清晨空氣超好，配上日出跟大草坪美景，一輩子一定要體驗一次」、「適合親子同遊的行程，雖然早，但很壯觀」、「可愛造型的熱氣球一一升空，很壯觀好拍照，一定要到現場看一次」、

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

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用「台東藍」療癒你的靈魂！2024臺灣國際熱氣球嘉年華資訊懶人包

2023年，台東創造870萬總旅遊人次，讓「台東藍」成為台東觀光資源最珍貴的形容詞，每年夏季舉辦的熱氣球嘉年華更是一大盛事，吸引無數台灣人與外國旅客共襄盛舉，享受60米高空上一望無際的絕美景色並大口呼吸清新空氣，以海天一線的自然風光療癒身心，將現代高壓生活帶來的焦慮、煩惱一掃而空。

《網路溫度計DailyView》特別為大家整理 2024臺灣國際熱氣球嘉年華相關活動資訊，大家千萬別錯過，一起造訪熱氣球故鄉吧！

※活動期間：7/6(六)～8/19(一)

※每日造型球展球&繫留體驗活動時間

●上午場：上午05:30-07:00

●下午場：下午17:00-18:30

image source: 臺灣國際熱氣球嘉年華

※熱氣球光雕音樂會場次

(1) 7/01 (一) 鹿野高台(暖身場) 【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】

(2) 7/08 (一) 池上大坡池 【星光場光雕】

(3) 7/11 (四) 鹿野高台 【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】

(4) 7/15 (一) 太麻里曙光園區【日出場光雕】

(5) 7/18 (四) 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】

(6) 7/22 (一) 成功三仙台【日出場光雕】

(7) 7/25 (四) 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】

(8) 8/01 (四) 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】

(9) 8/08 (四) 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】

(10) 8/12 (一) 台東市國際地標

(11) 8/15 (四) 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】

(12) 8/19 (一) 鹿野高台(閉幕) 【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】

image source: 臺灣國際熱氣球嘉年華

其他活動詳情請見臺灣國際熱氣球嘉年華官網查詢

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年3月16日至2024年3月14日。



