2024臺灣國際熱氣球嘉年華來啦！台東空氣品質全國奪冠 一起飛上高空「深呼吸」
image source：FB／臺灣國際熱氣球嘉年華-Taiwan International Balloon Festival
文／徐暘甯
台灣東部素來以「好山、好水、好風景」聞名，是不少人遠離都市塵囂的國旅首選！《網路溫度計DailyView》於2023年分析「年輕人愛上台東的3大原因」發現，包括部落飲食文化、結合永續及藝術的人文環境，以及與時俱進的低碳便利生活，都吸引年輕人前來朝聖；尤其台東又以地方特有的歷史文化、在地美食，與年年熱鬧登場的熱氣球嘉年華，吸引無數遊客造訪，體驗日常難得的慢活時光、放鬆身心靈。
沐浴在台東療癒的自然風光下，清新好空氣絕對是國人讚不絕口的一大優點，台東更是2023年全國唯一空品良好率高於九成五的地區！究竟網友們對於台東空氣品質的討論有哪些？網路好感度又有多高呢？現在就跟著《網路溫度計DailyView》一起看下去！
好山好水吸引網友退休移居 台東空氣品質熱門關鍵字有哪些？
根據環境部統計數據，台東2023年有349天的空氣品質良好率高達95.6%， 是全國唯一空品良好率高於九成五的地區。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查「台東空氣品質」近一年的熱門關鍵字，「良好」、「空氣品質」、「環境」等字詞都受到網友熱烈討論，不少人表示很喜歡台東的清新空氣，「空氣好又沒污染，比其他縣市好多了」、「真的是世外桃源」、「每年都要衝一次，衝浪跟熱氣球必去，美爆」，大讚東部自然環境相當適合人居，計畫度假Long Stay或是退休後移居，享受有別於繁忙都市的悠閒步調！
image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
低碳漫遊！網友大讚「一輩子一定要體驗一次」
「台東空氣品質」近一年的探索概念包含「好山好水好空氣」、「鹿野高台空氣品質維護區」、「電機漫旅遊」、「藝騎縱谷遊」等等。低碳旅遊活動帶動了網友關注，比起租汽車或機車，現在越來越多人願意改騎電動車玩台東，以自身行動一同維護這片美麗的土地，將空污傷害降到最低。觀察「台東空氣品質」近一年的網路好感度，網路好感度比值為15.01，顯見多數網友對台東空品給予正面評價。
此外，每年夏天在鹿野高台盛大登場的熱氣球嘉年華就受到眾多熱烈好評，吸引大批觀光客朝聖，親眼見證五彩繽紛熱氣球翱翔在湛藍天空的美景，大讚「清晨空氣超好，配上日出跟大草坪美景，一輩子一定要體驗一次」、「適合親子同遊的行程，雖然早，但很壯觀」、「可愛造型的熱氣球一一升空，很壯觀好拍照，一定要到現場看一次」、
image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
用「台東藍」療癒你的靈魂！2024臺灣國際熱氣球嘉年華資訊懶人包
2023年，台東創造870萬總旅遊人次，讓「台東藍」成為台東觀光資源最珍貴的形容詞，每年夏季舉辦的熱氣球嘉年華更是一大盛事，吸引無數台灣人與外國旅客共襄盛舉，享受60米高空上一望無際的絕美景色並大口呼吸清新空氣，以海天一線的自然風光療癒身心，將現代高壓生活帶來的焦慮、煩惱一掃而空。
《網路溫度計DailyView》特別為大家整理 2024臺灣國際熱氣球嘉年華相關活動資訊，大家千萬別錯過，一起造訪熱氣球故鄉吧！
※活動期間：7/6(六)～8/19(一)
※每日造型球展球&繫留體驗活動時間
●上午場：上午05:30-07:00
●下午場：下午17:00-18:30
image source: 臺灣國際熱氣球嘉年華
※熱氣球光雕音樂會場次
(1) 7/01 (一) 鹿野高台(暖身場) 【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】
(2) 7/08 (一) 池上大坡池 【星光場光雕】
(3) 7/11 (四) 鹿野高台 【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】
(4) 7/15 (一) 太麻里曙光園區【日出場光雕】
(5) 7/18 (四) 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】
(6) 7/22 (一) 成功三仙台【日出場光雕】
(7) 7/25 (四) 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】
(8) 8/01 (四) 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】
(9) 8/08 (四) 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】
(10) 8/12 (一) 台東市國際地標
(11) 8/15 (四) 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】
(12) 8/19 (一) 鹿野高台(閉幕) 【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】
image source: 臺灣國際熱氣球嘉年華
其他活動詳情請見臺灣國際熱氣球嘉年華官網查詢
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2023年3月16日至2024年3月14日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。
研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『台東空氣品質』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)、「探索概念」(註2)、「網路好感度」(註3)作為本分析依據。
*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。
*註2 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。
*註3 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言