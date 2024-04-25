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基隆40多年富貴市場海砂屋確定年底拆除 先作綠地使用
基隆信六路公有富貴零售市場使用40多年，4樓鋼筋裸露，天花板水泥嚴重剝落，市府委託建築師鑑定為，確認為海砂屋危樓，5月已編追加700萬工程預算，將花1400萬元拆除，預計年底前完成，現地將綠化作為公共空間使用。未來研議和周邊老舊建物進行危老都更。
富貴市場位義二、信六路口，為4樓建物，1樓為零售市場攤位，3樓是住家，2、4樓公共空間封閉。4樓天花板曾發生嚴重水泥塊剝落，有安全疑慮。市府2019年曾委託建築師專業鑑定為海砂屋，有立即性危險，封閉2樓以上使用，3年多前，再將1樓市場也廢止使用，住戶和攤商都搬遷清空封閉，避免發生危險。
富貴市場經專業鑑定疑似海砂屋，今年又重新鑑定，結果也一樣，已規畫今年拆除，但預算暴增，拆除經費評估已不足，5月已編追加預算送市議會審議，如果順利通過即可發包拆除作業。
因有部分議員認為，地下室、1、2、3樓都很正常，只有4樓天花板有水泥掉落，修復只需數百萬元，拆掉要做什麼也都沒有規畫，蓋回來恐要好幾億，且有住戶拒搬，多年來拆除與否一直有爭議，如今拆除可望塵埃落定。
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