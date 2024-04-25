快訊

國家警報響了！大雷雨狂轟「5縣市」 恐一路濕到這時

新政府人事底定「賴系」大贏家 內閣派系一覽表看這裡

布林肯要北京別在520挑釁？但「球」其實在台北手上

謝國樑盼四接環評納基市府意見 別再異地開會

中央社／ 基隆25日電

基隆市長謝國樑今天出席「海底有個家」音樂劇活動表示，希望四接環評會議能充分納入地方政府意見，不要再發生「異地開會」，引起各界譁然情形。

基隆市政府教育處與文化局合作舉辦藝術教育劇場，今天起連2天在基隆表演藝術中心演出3場次的「海底有個家」音樂劇，謝國樑上午出席，與近千名師生一同觀賞。

謝國樑致詞說，基隆是海洋城市，觀賞「海底有個家」音樂劇，可以瞭解珍惜海洋和保育生態重要性。台電計劃在協和發電廠外海建造第四天然氣接收站（四接），這是市府長期關注的案件，因為四接會破壞海洋資源，也會影響基隆港運作。

謝國樑接受媒體聯訪表示，政府若執意興建四接，會破壞海洋生態及港口運作，市府希望建立孩童對於基隆市環境生態、海洋保育觀念，希望孩童一邊欣賞劇場，一邊思考與基隆市海洋保育相關議題。

謝國樑說，待新任環境部長彭啟明上任且工作上手後，去拜會彭啟明會比較恰當，針對四接議題，他會向彭啟明表達，希望環評會議能充分納入地方政府意見，也希望不要再發生「異地開會」，引起各界譁然情形。

謝國樑表示，對於基隆市在環境保護等各項環境部主管業務，及基隆市未來一系列環境保護相關建設，他在拜會彭啟明時，也會一併提出與彭啟明討論，期盼環境部能給予市府協助及預算支持。

基隆港 謝國樑 音樂劇

延伸閱讀

味全龍基隆女孩日 謝國樑場內開球 場外有15攤基隆美食

等不到現任環境部長來訪 謝國樑想拜會新任部長談四接

楊寶楨看蝙蝠待產 為謝國樑「蝙蝠產卵說」滅火

彭啟明將任環境部長 做1舉動讓媒體人驚呼：這就是人品

相關新聞

宜蘭天坑、損鄰連環爆 縣府跟進北市損鄰自治條例納第三方鑑定

宜蘭縣蘇澳鎮近來不只工地「天坑」事件，還有新建案交屋不到半年就歪斜宛如「比薩斜塔」，公安、損鄰議題受矚。其實，縣府早於去...

影／基泰大直「宜蘭版」？ 蘇澳新建案成比薩斜塔

宜蘭縣蘇澳鎮一處華廈去年10月落成，住戶陸續搬入卻發現建物逐漸傾斜，控訴新成屋不到半年就變「比薩斜塔」，2月通報縣府卻無...

宜蘭首件天坑案遇地震還下雨 居民憂路裂嚴重睡不著

宜蘭首件「天坑」案發生於4月中旬，煙波大飯店蘇澳四季雙泉館2館工地開挖地下室，造成道路坍陷，即使承造商灌漿回填，但連日地...

基隆公告占用充電汽車位最高罰1200 公有停車場增40位

基隆市政府為加強推動電動車，去年底起花528萬在在各公有停車場增設汽車充電樁設備，共建置38槍慢充及2槍快充，日前公告公...

台東噪音車檢測 遭疑測不到真實聲音

台東縣環保局執行公路車輛噪音檢測，民代卻質疑，現場擺放告示牌，車輛看到便放慢，形同「放水」，環保局這項措施永遠檢測不到真...

信大擬開發宜蘭礦場 環委建議撤案

信大水泥在宜蘭的第二、三採礦場因依2003年環說書審查承諾暫緩開發20年，如今依環評法提出環境現況差異分析以取得礦業用地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。