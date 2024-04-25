謝國樑盼四接環評納基市府意見 別再異地開會

基隆市長謝國樑今天出席「海底有個家」音樂劇活動表示，希望四接環評會議能充分納入地方政府意見，不要再發生「異地開會」，引起各界譁然情形。

基隆市政府教育處與文化局合作舉辦藝術教育劇場，今天起連2天在基隆表演藝術中心演出3場次的「海底有個家」音樂劇，謝國樑上午出席，與近千名師生一同觀賞。

謝國樑致詞說，基隆是海洋城市，觀賞「海底有個家」音樂劇，可以瞭解珍惜海洋和保育生態重要性。台電計劃在協和發電廠外海建造第四天然氣接收站（四接），這是市府長期關注的案件，因為四接會破壞海洋資源，也會影響基隆港運作。

謝國樑接受媒體聯訪表示，政府若執意興建四接，會破壞海洋生態及港口運作，市府希望建立孩童對於基隆市環境生態、海洋保育觀念，希望孩童一邊欣賞劇場，一邊思考與基隆市海洋保育相關議題。

謝國樑說，待新任環境部長彭啟明上任且工作上手後，去拜會彭啟明會比較恰當，針對四接議題，他會向彭啟明表達，希望環評會議能充分納入地方政府意見，也希望不要再發生「異地開會」，引起各界譁然情形。

謝國樑表示，對於基隆市在環境保護等各項環境部主管業務，及基隆市未來一系列環境保護相關建設，他在拜會彭啟明時，也會一併提出與彭啟明討論，期盼環境部能給予市府協助及預算支持。