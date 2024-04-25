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宜蘭首件天坑案遇地震還下雨 居民憂路裂嚴重睡不著

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭首件「天坑」案4月中旬發生後，迄今連日地震與下雨，路面龜裂擴大，住戶擔憂到半夜睡不著頻頻出來巡視。記者林佳彣／攝影
宜蘭首件「天坑」案4月中旬發生後，迄今連日地震與下雨，路面龜裂擴大，住戶擔憂到半夜睡不著頻頻出來巡視。記者林佳彣／攝影

宜蘭首件「天坑」案發生於4月中旬，煙波大飯店蘇澳四季雙泉館2館工地開挖地下室，造成道路坍陷，即使承造商灌漿回填，但連日地震與下雨，路面龜裂擴大，住戶擔憂到半夜睡不著頻頻出來巡視。公所昨二度會勘，不滿「未蒙其利，先受其害」，要求建商提出第三方鑑定報告；縣府說，修復經公會評核通過，將可復工。

4月14日晚間10點多，該新建工程疑似因湧水掏空路基，發生路面下陷，鎮長李明哲與縣府建設處長潘亮宇獲報後前往查看，承造商未通報即灌漿回土，建設處依違反建築法勒令停工，並開罰承造人、建築師各3萬元。

蘇澳鎮公所昨安排二度會勘，要求煙波與承造商說明現況，李明哲會同建設處到場，多位鎮民代表與周邊居民也相當關切。連日地震頻繁且下雨，路面龜裂持續擴大，目前唯一損鄰受災戶邱先生直呼「擔心好幾天都睡不著，睡到一半就起來巡視」，希望施工廠商擴大補強範圍，就怕復工會再度下陷。

李明哲不滿指出，業者只派出飯店經理而非負責人與會，工地主任也僅報告現況，未說明後續作為。因此，他提出三點要求，建商應提出第三方鑑定報告、改善措施，以及復工前必須召開地方說明會，施工單位、飯店業主與建設處均應到場。另要求建設處應提供監測數據給公所與公所，監督業主擬定鄰損賠償計畫。

潘亮宇表示，工地主任稱地下室開挖至12米時，挖到一個持續排水的舊箱涵，水流帶走基地外砂土，造成路面沉陷，該洞約3至4米深、10公尺寬，已完成灌漿回填。建設處初判應是連續壁有破口，才發生管湧。建設處已要求建商應出示第三方鑑定報告，確認事發原因並修復，待公會評核通過，縣府將解除列管，予以復工。

至於當地居民憂路面裂縫擴大，建設處目前要求建商從一周兩次監測改為每日監測回報，迄今各項監測數值均未超過警戒值，呈現穩定狀態。

蘇澳鎮公所昨安排二度會勘，要求煙波與承造商說明現況，李明哲會同建設處到場，多位鎮民代表與周邊居民也相當關切。記者林佳彣／攝影
蘇澳鎮公所昨安排二度會勘，要求煙波與承造商說明現況，李明哲會同建設處到場，多位鎮民代表與周邊居民也相當關切。記者林佳彣／攝影
宜蘭首件「天坑」案發生於4月中旬，煙波大飯店蘇澳四季雙泉館2館工地開挖地下室不慎，造成道路坍陷。記者林佳彣／攝影
宜蘭首件「天坑」案發生於4月中旬，煙波大飯店蘇澳四季雙泉館2館工地開挖地下室不慎，造成道路坍陷。記者林佳彣／攝影
煙波大飯店蘇澳四季雙泉館2館工地4月中旬開挖地下室不慎，造成道路出現「天坑」，承造商緊急灌漿回填。圖／蘇澳鎮公所提供
煙波大飯店蘇澳四季雙泉館2館工地4月中旬開挖地下室不慎，造成道路出現「天坑」，承造商緊急灌漿回填。圖／蘇澳鎮公所提供
宜蘭首件「天坑」案發生後，迄今連日地震與下雨，路面龜裂擴大，住戶相當擔憂。記者林佳彣／攝影
宜蘭首件「天坑」案發生後，迄今連日地震與下雨，路面龜裂擴大，住戶相當擔憂。記者林佳彣／攝影

建築師 李明哲 飯店

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