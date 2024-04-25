台東噪音車檢測 遭疑測不到真實聲音

台東縣環保局執行公路車輛噪音檢測，民代卻質疑，現場擺放告示牌，車輛看到便放慢，形同「放水」，環保局這項措施永遠檢測不到真實聲音，根本在美化數據、無法解決問題，民眾依舊不堪其擾。台東縣環保局長郭建成說，將檢討執行方式。

台東縣政府近年在省道台9線、台11線及市郊公路實施移動式聲音檢測照相科技執法，年初至今檢測逾3000輛次，不過議員黃治維與高美珠均質疑測不到真實的的聲音，車輛分貝依然超標。

「噪音檢測是要把問題找出來解決，不是美化數據或數據造假」，黃治維說，執法現場擺放一個告示牌，改裝或機械運作過大的車輛行經時看到，自然會放慢開，甚至避開繞道，永遠測不到真實聲音，數據怎麼會正確？議員高美珠說，大型重機車的聲浪比卡車還大聲，台11線兩旁住家都受不了，還會嚇到老人家與小孩，噪音嚴重擾民，警局和環保局要加強取締。

環保局長郭建成說明，科技執法時，稽查人員會在架設點前方100公尺至300公尺間放置「前有聲音照相、請降低音量行駛」告示牌，這和測速照相的規定一樣。但他坦言，檢測措施確實有檢討的空間，研議後會反映給中央通盤檢討；另環保局會加強取締噪音熱點，超出分貝將依噪音管制法裁處1800元以上、3600元以下罰鍰。

環保局表示，不同的道路速限有不同的噪音標準值，速限50公里以下的道路，機動車輛噪音值不得超過86分貝；速限逾50公里、小於70公里以下的道路，噪音值不得超過90分貝。