宜蘭新科議員黃雯如今就職 承諾一定會監督「鄉長老公」
宜蘭縣員山鄉縣議員補選當選人黃雯如今在議會宣誓就職，遞補民進黨立委陳俊宇遺缺，議長張勝德主持、宜蘭地方法院庭長黃永勝擔任監誓人，縣長林姿妙獻上祝福，多名議員到場觀禮。黃雯如說，先生張宜樺是員山鄉長，她「一定會監督」，雙方也會同心合意、共同打造幸福大員山。
新科議員黃雯如表示，感謝鄉親讓她在補選拿下員山首位女性議員一席，期許自己為員山注入一股女性柔性力量，未來將兌現與員山鄉民的承諾，循序漸進推動觀光、交通建設、照顧農民、疼惜長者、關懷婦幼、守護社區、照顧弱勢等逾20項政見，其中首要任務是督促縣府早日完工童玩公園並開放使用。
黃雯如先生張宜樺現任員山鄉長，對於夫妻一人是被監督者、一人為監督者，她強調「一定會監督」，也提及張多年在員山鄉的政績有目共睹，自己近年陪同張共同服務鄉親，此次也是鄉親給她機會、鼓勵參選，承諾未來會努力爭取建設經費，與張同心合意、共同打造幸福大員山。
議長張勝德表示，歡迎黃雯如加入議會大家庭，期許未來做好為民服務、為鄉親爭取更多建設，也要她與其他議員共同負起監督縣政、推展縣務、造福鄉民。
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