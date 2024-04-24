燃燒生命！她抱病布建社安網 領模範公務人員獎落淚了

宜蘭縣府今舉辦113年模範公務人員及績優人員頒獎典禮，其中榮獲模範公務人員的衛生局長期照護服務管理所長游淑靜，為宜蘭布建完整的社區長照網，去年底身體亮紅燈，縣長林姿妙心疼她疫情期間辛苦付出，把身體累壞了，並肯定她勇敢面對病魔，多次給予溫暖大擁抱，現場親友、同事更大聲喊話為她加油，游也感性地落下淚來。

游淑靜2002年進入宜蘭縣府衛生局服務，接任醫政科長、食品藥物管理科長、心理衛生及毒品防制科長，再至食藥署歷練3年，2020年10月回宜蘭接掌長照所。

「長官交代事情，沒有不可能3個字」，游淑靜秉持努力做好每件事的信念，以縣民角度去看他們所需，推動社區醫療與照護，更感謝長官的支持，讓她無後顧之憂主動向中央爭取，只要對民眾好，就應該努力去推。

游淑靜說，2013年擔任醫政科長後，建立宜蘭縣不老診所認證，獲日本厚生勞動省同意翻譯使用日本篩檢老人健康問題的「基本確認表」，並修正為「宜蘭縣社區長者健康服務篩檢表」，後來還成為衛福部推動預防減緩失能的篩檢表。對於宜蘭成為台灣居家醫療領頭羊，她謙虛表示很欣慰。

「努力推動工作之餘，真的要照顧好自己健康」，游淑靜有感而發，忙碌之餘，去年健檢意外發現健康亮紅燈，積極治療迄今不埋怨，正向看待「人到一個階段遇到什麼困難，也許是老天要我該休息了」，也勉勵大家定期健檢、該休息就要休息。

衛生局長徐迺維大讚游淑靜，「她燃燒生命，所做超出公務員本身被要求的責任」，冬山鄉社區長照交通接送量能一度不足，游主動協調當地與計程車業者合作，造福有長照需求的縣民，這些都她額外做的。

徐迺維說，游淑靜吃苦耐勞、身段柔軟，接任長照所長3年多，率領團隊80多人抗疫，期間積極開發長照機構、社區據點，不斷溝通、協調去布建宜蘭完整的社區長照網，其中一國中學區一日照已達25個，最後一塊拼圖也將完成，涵蓋率幾近100%，長照所年度預算更從2020年5億元增至今年20億元。