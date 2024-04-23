基隆市區河川上蓋4棟大樓 謝國樑：如何處理是百年大計

花蓮地區4月3日發生芮氏規模7.2強震，之後餘震不斷，今天更有規模6以上地震。基隆市長謝國樑今天指示每兩周召開危老建物盤點與改善會議，預防災害發生。河道上危樓補強或拆除遷移，大原則是配合社宅、都更及整治河川政策，這是基隆的百年大計，將進行長期完整規畫。

基隆市中心腹地狹小，早年「與天爭地」，在南榮河道上興建東和大樓，在旭川河上興建明德等3棟大樓，都已老舊。東和大樓屋齡逾60年，住戶發現經歷多次強震，除牆面龜裂，地基也不穩定，憂心生命財產安全。

市府表示，為了保障居民及商家的生命財產安危，若評估建物不堪居住，短期可先緊急提供租金補助，請屋主及房客暫離大樓，再由市府委託技師進行結構補強。中期方案是規畫興建中繼住宅，市府會將參考台北市政府的作法，盤點可以做為暫時安頓居民及商家的地點。

謝國樑今天在市務會議中，指示秘書長方定安定聁召開危老建物盤點與改善會議，並加強與民眾溝通協調，促成基隆都市再造。站在城市永續的觀點，不論是河道上危樓、陸橋的結構補強或拆除遷移，大原則是配合社宅或都更政策及整治河川，這是基隆的百年大計，將進行長期完整規畫。

方定安指出，危老建物首先要診斷分類，比如建物底下有河川？土地權屬是公有土地還是私有產權？是否需要中繼住宅？每種樣態處理模式不一，都要進一步調查釐清，隨後進行協調溝通，有急迫性的要設駐點工作站、前進指揮所，現場了解住戶意見，與當地居民共同推動。

方定安說，基隆都更專案辦公室成立後，一定要講民眾聽得懂的話，精進相關機制。河川上危老建物若確有安全風險，1個月內召開公聽會，凝聚社會共識推動改善。