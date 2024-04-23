林姿妙帶隊爭取冬山交流道審查過關 預計2031年完工

宜蘭縣冬山鄉人口數占全縣第三，國5通過冬山鄉卻未設交流道，且冬山市區與國5現有交流道距離過長，影響產業發展，地方爭取增設冬山交流道，去年初可行性評估審查未過。為爭取敗部復活，縣長林姿妙今天帶地方人士到交通部審查會爭取，全案終於獲得審查通過，接著進入規畫，預計2031年完工。

交通部高公局今天針對國5增設冬山交流道可行性評估召開第二次審查，如果再審查不過，全案退回，一切評估都必須重作，勢必更增添困難度。

國5共有頭城、宜蘭、羅東及蘇澳交流道，國5通過冬山鄉卻未設交流道，冬山鄉人口數5萬3千人居全縣第三、6個休閒農業區全縣最多、2個工業區，民眾北上必須依賴羅東交流道，距離遠且經常回堵。

全案第一次被退回後經公共工程委員會多次協商，縣長林姿妙今率領縣府團隊，與議員邱素梅、楊弘旻到交通部高公局參加審查會議，終獲審議通過，後續將由高公局辦理設計及施工，預計120年前完工。林姿妙感謝交通部協助審議通過，期透過中央及地方齊心合力，努力發展宜蘭交通建設。

冬山鄉長林峻輔表示，冬山交流道是所有冬山人的期望，在初審未通過後，公所積極爭取敗部復活機會，4月1日他北上請立委陳俊宇立委、政委吳澤成與高公局溝通；冬山交流道對冬山鄉整體發展影響深遠、不管是生活圈、產業經濟人流匯集、觀光產業發展都有相當大的助益。

縣府表示，未來要增設的冬山交流道，距離羅東南下匝道3.9公里、距離蘇澳交流道 2.3公里，以宜30線（成興路）為連絡道，都市計畫區內已拓寬為25公尺的四車道。