花蓮銅門大橋伸縮縫變大 現勘結構沒問題

花蓮縣從昨晚至今晨地震不斷，造成市區統帥大樓、富凱大飯店傾倒，秀林鄉重要道路銅門大橋因地震破損及伸縮縫變大，公所現勘評估橋梁結構沒有問題，但務必快速通行。

秀林鄉長王玫瑰接受中央社記者採訪，橋檢人員與公所會同，今天已經前往評估，橋梁結構沒有問題。有通報橋梁修繕，目前沒有安全疑慮，沒有位移，民眾務必快速通行。

銅門村長葉清賢表示，橋面有破損及伸縮縫變大問題，擔心橋梁位移，希望縣府能協助評估處置方法；另外，花蓮秀林鄉木瓜溪上游邊坡崩塌形成堰塞湖，今天前往部落挨家挨戶宣導不要靠近下游處避免危險，希望遊客也不要靠近。

陳姓居民說，因為銅門部落聯網道路只有2條，其中經過七鄰的山區道路常有落石，大雨及地震後，居民都不敢通行，居民進出仰賴銅門大橋，若連大橋也受損，居民暫時只能冒險走山路。