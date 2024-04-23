地熱＋水力 台東發揮天然優勢 朝綠能發電邁進

台東目前已有2家地熱廠正式發電營運，未來預計有10家以上地熱發電，提供全縣一半用電，除地熱外，縣府也將水利優勢納入綠色能源建構網。縣長饒慶鈴率9鄉鎮考察瑞士與奧地利。饒慶鈴說，地熱＋水利，未來台東朝向綠能發電自給自足不是夢想。

饒慶鈴表示，瑞士和奧地利水資源環境和台東相似，這兩個國家小型水力發電領域技術存熟，水力發電分別佔低碳能源發電量佔42.2%及66.02%，而台東水資源豐沛，且環境適合小型水利發電，目前已有利嘉小型水力發電在營運，縣境其他水力發電潛力十足。

繼考察紐西蘭及日本地熱發展蓬勃的國家後，饒慶鈴率領縣府團隊及包括台東市、關山、卑南、鹿野、延平海端、東河、長濱及達仁等9個鄉鎮長，前往瑞士和奧地利進行為期9天的水資源發電考察行程，並與當地官員、專家及廠商交流。

九位鄉鎮市長，進行為期9天的考察與交流。饒慶鈴表示，延續去年至紐西蘭及日本等地參訪地熱發電，今年前往歐洲，考察與臺東地形地貌相似的河流及湖泊，了解學習小水力發電領域技術、綠能政策和管理經驗，盼為台東的綠色經濟發展及環境生態保育帶來新契機。

卑南鄉長郭宗益說，他鄉內水資源豐沛，現在已經有利嘉小型水力發電成功案例，可以穩定發電，每小時可發電130千瓦，提供2百多戶民生家用電力，且發完電的水還可再利用。現在泰安淨水廠也正規畫小型水力發電，這次考察就是看能不能將鄉內水資源極大化運用。