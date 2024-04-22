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宜蘭縣府提追加預算 辦理摩天輪選址評估

中央社／ 宜蘭22日電
無黨籍宜蘭縣議員孫湯玉惠於去年總質詢表示，若能在冬山河親水公園建置摩天輪，能吸引觀光人潮，縣府今日表示，對於摩天輪設置地點沒有預設立場。圖為冬山河親水公園舉辦國際童玩節的盛況。本報資料照
無黨籍宜蘭縣議員孫湯玉惠於去年總質詢表示，若能在冬山河親水公園建置摩天輪，能吸引觀光人潮，縣府今日表示，對於摩天輪設置地點沒有預設立場。圖為冬山河親水公園舉辦國際童玩節的盛況。本報資料照

宜蘭縣議會於29日開議，縣府編列新台幣200萬元追加預算，辦理摩天輪選址作業，若預算順利通過，預計6月招標，1年內完成評估。縣府今天說，對於摩天輪設置地點沒有預設立場。

無黨籍宜蘭縣議員孫湯玉惠於去年11月22日縣長施政總質詢表示，冬山河親水公園雖已具知名度，但在此舉辦童玩節只有2個月，剩下10個月形同閒置，假如能在冬山河親水公園建置摩天輪，不只能吸引觀光人潮搭乘摩天輪欣賞美景，旅宿業者和商家也能賺到錢。

宜蘭縣政府工商旅遊處今天指出，孫湯玉惠提出設置摩天輪建議後，工旅處即針對設置摩天輪的用地容許使用、設施興建經費、維護管理費用、成本效益，及周邊地景和諧性等考量因素，於縣府內部單位意見交換，確認設置摩天輪尚無法令禁止，及涉及環境影響評估事項，且縣府內部已大致形成共識。

工旅處表示，因此案涉及專業，為求慎重，於今年總預算第1次追加（減）預算，追加200萬元送交宜蘭縣議會審議，啟動摩天輪設置的初步可行性評估。

工旅處指出，待縣議會通過預算後，工旅處將依採購程序委託專業顧問公司，以創造景區亮點、建立指標性建築物、吸引觀光人潮為目標，從民間機構興建及經營的角度，評估縣內摩天輪選址作業及財務可行性分析，對於設置地點，工旅處表示，並無預設立場。

宜蘭 童玩節

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