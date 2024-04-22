花蓮近200棵芒果路樹遭鑽孔下藥瀕死 警追查犯嫌

花蓮玉里鎮台9線進行道路拓寬工程，省道兩旁原有400多棵芒果樹準備移植他處，不料施工廠商發現近200棵芒果樹遭人鑽孔下藥，枯萎瀕死；警方已鎖定特定犯嫌，持續擴大追緝。

交通部公路局花東縱谷景觀大道計畫目前於台9線玉里三民至三軒段進行拓寬工程，省道兩旁原有400多棵芒果樹，在交通安全為優先考量下，將移植他處，道路兩旁改種適合的樹種。

花蓮縣警察局玉里分局三民派出所日前接獲民眾報案稱，台9線282至284公里沿線，有多棵芒果路樹遭不明人士鑽孔後下農藥毀損破壞。

玉里鎮三民里長蔡貴富說，芒果樹被人弄枯掉，大概有200棵；遭殃的芒果路樹，樹齡都在40年以上。

玉里分局表示，已組專案小組擴大偵辦，現場雖因道路拓寬工程無監視器影像，另外調閱南北端監視器過濾行經人車，目前已鎖定特定犯嫌，持續擴大追緝中。