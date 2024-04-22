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世界地球日 台東池上大坡池畔種下百棵原生樹木

中央社／ 台東縣22日電

今天「世界地球日」，台東池上鄉公所響應，與社會企業合作，選在去年曾歷經3個颱風肆虐的大坡池畔，種下百棵原生樹木，為世界環境貢獻一分心力。

池上鄉長林建宏接受中央社記者訪問表示，於世界地球日的今天，在大坡池種樹，大坡池去年歷經3個颱風影響，許多老樹被連根拔起，此次結合社會企業種樹，現場60人共同種下100棵樹木。

綠色冀泉社企為台東在地知名社會企業，9年來致力推動種回台灣高經濟原生樹種，發展智慧精緻林業，創新樹循環經濟與擴大社會影響力，促進地方創生，回饋在地；2016年啟動「以樹養球」計畫，透過樹的循環經濟支持宜花東偏鄉足球發展，2020年研發全台第一款「加樹APP」樹苗紀錄系統（web版上線）為樹請命，2021年「森度旅行」種下1棵記錄自己名字的台灣高經濟原生樹種。

2023年啟動池上鄉「樹光大道」還利於民計畫，是集綠色冀泉樹循環經濟大成的解方，得到池上鄉公所支持，朝第1個碳中和鄉鎮目標邁進。

綠色冀泉創辦人陳宇華說，繼續推動種樹救地球任務，讓更多人參與氣候行動，減塑須源頭減量，減碳須大量種樹，每年選擇地球日舉辦週年慶深具意義。

今天種下100棵樹木，包含黃連木、苦楝、佛光樹、青剛櫟等，下午安排論壇及座談會，主題定為「種樹投資地球，多一塑不如少一塑」。

社會企業 綠色

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