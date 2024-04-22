快訊

近期缺電議題引關注 一度傳出接任閣揆的童子賢對核能如此看

國小校外教學…小人國今天中午突停電 台電曝曝原因：外物碰觸

MLB／命運725！大谷翔平、貝比魯斯176轟時程神秘巧合

腸病毒重症致死率恐達3成 花蓮經濟弱勢家庭免費打疫苗

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣衛生局獲贈生技公司疫苗，即日起提供設籍花蓮經濟弱勢家庭，提供滿2個月至未滿2歲嬰幼兒可免費接種3劑。記者王思慧／攝影
花蓮縣衛生局獲贈生技公司疫苗，即日起提供設籍花蓮經濟弱勢家庭，提供滿2個月至未滿2歲嬰幼兒可免費接種3劑。記者王思慧／攝影

每年4月至9月是腸病毒流行期，尤其腸病毒71型重症致死率高達3成，不過腸病毒疫苗非公費疫苗，3劑疫苗要1萬2千多元，對弱勢家庭而言負擔沈重。花蓮縣衛生局獲贈生技公司疫苗，即日起提供設籍花蓮經濟弱勢家庭，提供滿2個月至未滿2歲嬰幼兒可免費接種3劑。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，據疾管署資料指出，截至上周，全台門急診腸病毒通報人數已達9368人，創下過去10年同時期最高人數，腸病毒正蠢蠢欲動，未來可能爆發腸病毒疫情，感染率有機會大幅增加。

朱家祥指出，腸病毒71型疫苗保護率達96.8%，需接種3劑，不過腸病毒疫苗未納入公費常規疫苗接種，自費接種每劑4300元，3劑要1萬2900元，對弱勢家庭來說是經濟負擔，經拜訪研發疫苗的高端公司，決定長期捐贈疫苗，提供花蓮中低及低收入戶滿2個月至未滿2歲的嬰幼兒，免費接種3劑。

朱說，2個月以上嬰幼兒到6歲孩童，均能接種腸病毒71型疫苗，打完第1劑隔56天可接種第2劑，再隔1年可打第3劑。考量2歲以下為腸病毒高危險群，今年先以該族群為施打對象，明年2歲以下孩童接種完畢，除持續協助明年出生孩童接種疫苗，也規畫讓6歲以內的弱勢家庭孩童都能完全免費接種疫苗。

衛生局提醒，符合免費接種疫苗資格的嬰幼兒家長，即日起可至13鄉鎮市衛生所預約施打，請攜帶健保卡、兒童健康手冊及中低或低收入戶證明文件；另若有6歲以下嬰幼兒要自費打腸病毒疫苗需求，可至花蓮慈濟醫院、張海山診所及花蓮市衛生所接種。

疫苗 腸病毒 衛生局

延伸閱讀

腸病毒疫情拉警報 彰化縣衛生局長葉彥伯揭原因

醣基預防性細菌性疫苗 獲美國 FDA 核准進行一期臨床試驗

協助修復震災遺體 花蓮市長魏嘉彥感謝修復師大愛

今年2大關鍵恐致腸病毒爆發 這年齡層重症風險高

相關新聞

腸病毒重症致死率恐達3成 花蓮經濟弱勢家庭免費打疫苗

每年4月至9月是腸病毒流行期，尤其腸病毒71型重症致死率高達3成，不過腸病毒疫苗非公費疫苗，3劑疫苗要1萬2千多元，對弱...

小礁溪賞螢 國外遊客慕名來

宜蘭縣小礁溪賞螢活動起跑，人潮爆多，首場螢火蟲賞螢活動，長達1公里賞螢道路滿滿都是人，導覽解說也受歡迎，吸引遊客紛紛圍過...

謝國樑盼拜會彭啟明 討論四接

台電規畫在基隆外木山海岸、基隆港外海域填海造地，興建第四液化天然氣接收站，引發地方環保團體抗議。基隆市長謝國樑昨說，希望...

小礁溪賞螢起跑！首場活動爆湧2千人潮 國外遊客慕名來

宜蘭縣小礁溪賞螢活動昨天起跑，人潮爆多，礁溪鄉公所首場螢火蟲導覽解說受歡迎，吸引遊客紛紛圍過來聽，也有飯店帶客人來賞螢，...

台東小馬路段區間測速啟用…再發生4件死亡車禍 議員促檢討

台11線台東東河至小馬路段去年9月起實施區間測速科技執法，啟用後又發生4件死亡車禍，議員高美珠質疑成效不彰，另認為茄苳樹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。