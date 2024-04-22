腸病毒重症致死率恐達3成 花蓮經濟弱勢家庭免費打疫苗

每年4月至9月是腸病毒流行期，尤其腸病毒71型重症致死率高達3成，不過腸病毒疫苗非公費疫苗，3劑疫苗要1萬2千多元，對弱勢家庭而言負擔沈重。花蓮縣衛生局獲贈生技公司疫苗，即日起提供設籍花蓮經濟弱勢家庭，提供滿2個月至未滿2歲嬰幼兒可免費接種3劑。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，據疾管署資料指出，截至上周，全台門急診腸病毒通報人數已達9368人，創下過去10年同時期最高人數，腸病毒正蠢蠢欲動，未來可能爆發腸病毒疫情，感染率有機會大幅增加。

朱家祥指出，腸病毒71型疫苗保護率達96.8%，需接種3劑，不過腸病毒疫苗未納入公費常規疫苗接種，自費接種每劑4300元，3劑要1萬2900元，對弱勢家庭來說是經濟負擔，經拜訪研發疫苗的高端公司，決定長期捐贈疫苗，提供花蓮中低及低收入戶滿2個月至未滿2歲的嬰幼兒，免費接種3劑。

朱說，2個月以上嬰幼兒到6歲孩童，均能接種腸病毒71型疫苗，打完第1劑隔56天可接種第2劑，再隔1年可打第3劑。考量2歲以下為腸病毒高危險群，今年先以該族群為施打對象，明年2歲以下孩童接種完畢，除持續協助明年出生孩童接種疫苗，也規畫讓6歲以內的弱勢家庭孩童都能完全免費接種疫苗。

衛生局提醒，符合免費接種疫苗資格的嬰幼兒家長，即日起可至13鄉鎮市衛生所預約施打，請攜帶健保卡、兒童健康手冊及中低或低收入戶證明文件；另若有6歲以下嬰幼兒要自費打腸病毒疫苗需求，可至花蓮慈濟醫院、張海山診所及花蓮市衛生所接種。