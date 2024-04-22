謝國樑盼拜會彭啟明 討論四接

台電規畫在基隆外木山海岸、基隆港外海域填海造地，興建第四液化天然氣接收站，引發地方環保團體抗議。基隆市長謝國樑昨說，希望有機會去拜訪將上任的環境部長彭啟明，討論四接跟基隆環境保護相關議題。

發起「四接」公投的守護外木山行動小組召集人王醒之昨說，搶蓋天然氣接收站已惡化成「天然氣接收戰」，呼籲新部長未來四接環評案，至少要比照國光石化、三接藻礁等重大爭議案，增加海域生態、港務運輸專家共同審查。

王醒之認為，繼三接後，台電、中油搶蓋天然氣接收站引發爭議，都已惡化為天然氣接收「戰」，四接、五接、六接、七接開發，都會是新任環境部長課題。

謝國樑昨出席「曼工出細活 美化我港都」清掃活動時說，現任環境部長薛富盛去年8月上任時曾說要來基隆拜會，討論四接相關議題，「可是從來沒拜訪過」。

謝國樑表示，新任環境部長彭啟明上任後，希望有機會能去拜訪他，討論跟四接、跟基隆的環境保護等相關議題，彭啟明是氣象方面的專家，期待未來拜訪彭的過程中，能討論一些對基隆有幫助的政策。

謝國樑重申市府對於四接興建案的立場，就是必須要兼顧市民朋友的安全，以及基隆港口港埠的發展這兩個重要原則，他也會繼續努力扮演好地方政府的角色。