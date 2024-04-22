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小礁溪賞螢 國外遊客慕名來

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
「火金姑的故鄉─小礁溪」賞螢活動起跑了，前晚首場活動爆湧2千人潮，連縣外及國外遊客也慕名而來。圖／鄉公所提供
「火金姑的故鄉─小礁溪」賞螢活動起跑了，前晚首場活動爆湧2千人潮，連縣外及國外遊客也慕名而來。圖／鄉公所提供

宜蘭縣小礁溪賞螢活動起跑，人潮爆多，首場螢火蟲賞螢活動，長達1公里賞螢道路滿滿都是人，導覽解說也受歡迎，吸引遊客紛紛圍過來聽，也有飯店帶客人來賞螢，吸引約2千人。小礁溪賞螢季節約可持續到下個月中。

「火金姑的故鄉─小礁溪」是宜蘭第一個公私協力合作賞螢區，生態環境維持很好，螢火蟲數量穩定，加上交通方便，賞螢區道路平坦，近年來打響名號，不只縣外民眾蜂擁而至，也有香港等國外遊客包計程車慕名前來賞螢，漸漸走入被國際遊客相中的賞螢區。

礁溪鄉匏崙村匏杓崙路一帶俗稱「小礁溪」，清澈河川溪流及草木扶疏，環境未受汙染，自然生態豐富且多元，適合螢火蟲繁殖生長環境，螢火蟲密度高且種類多。

鄉公所為了生態保育，把螢火蟲出沒路段的路燈換成「紅光」避免光害，賞螢季每天晚上5點至8點進行賞螢路段交通管制。4月20日至5月5日每周六日，有12場次提供螢火蟲生態解說，專業導覽解說員帶領民眾一睹「火金姑」在山林間的點點星光。

前晚首場導覽登場，長達1公里賞螢道路滿滿都是人，導覽老師林松柏表示，到山區賞螢必須帶手電筒，但到小礁溪賞螢，因天空自然月光，遊客可以不必攜帶手電筒，靜靜聆聽導覽解說即可，這兩天出現宜蘭不常見到的「雌光螢」，也讓遊客驚呼連連。

宜蘭 螢火蟲 賞螢

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