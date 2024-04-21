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引進「凡事徹底」清掃哲學 台日500志工改善基隆市容

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
台灣美化協會今天在基隆舉辦「曼工出細活 美化我港都」活動，號召志工用「凡事徹底」清掃方式清潔市容。圖／基市府提供
台灣美化協會今天在基隆舉辦「曼工出細活 美化我港都」活動，號召志工用「凡事徹底」清掃方式清潔市容。圖／基市府提供

明天世界地球日，台灣美化協會今天在基隆舉辦「曼工出細活 美化我港都」活動，號召超過500名志工，體驗「凡事徹底」的清掃方式，提升市容。基隆市長謝國樑說，市府推動乾淨家園政策，感謝民間團體的付出，也歡迎從日本遠道而來的志工，相信對改善市容環境必定會大加分。

台灣美化協會今在基隆舉辦年度清掃大會，邀請全國各地會員和日本美化協會、基隆市扶輪社社友、在地民眾超過500人，一起打掃街道巷弄。曼都還有多名專業美髮師，為民眾及志工免費義剪，用專業回饋志工的付出。

台灣美化協會組織和運作師法日本美化協會，現任理事長、曼都集團董事長賴淑芬說，美化協會以「凡事徹底、磨練心志、謙卑學習、感恩惜福」的清掃哲學，致力徹底清潔城市巷弄，為地球盡心力。

賴淑芬表示，所謂徹底執行清除垃圾，是指除了清掃路面垃圾，也會將地面口香糖殘膠、牆柱面的違法小廣告清除乾淨，同時清潔排水溝孔蓋，讓雨水可以順利流到下水道，避免雨勢大時市區淹水。撿拾的資源回收物分類清洗、秤重，計算減碳量，實踐環境保護、社會責任、公司治理（ESG）企業永續發展指標。

謝國樑和副市長邱佩琳都出席活動，對參加的志工表達謝意。兩人表示，今天的活動搭配基市府乾淨家園政策，對改善市容環境必定大加分。期待兩地志工交流，彼此提供建議及回饋，讓基隆的市容整潔有更明顯的進步。

日本美化協會會長利哲雄遠說，他經營的企業在日本經濟風暴時面臨倒閉，認識日本美化協會創辦人鍵山秀三郎，學習掃除之道後，用清掃方式帶動員工團結起死回生。他還帶著員工從事社會貢獻，定期協助打掃附近車站，安排職員學習農業，體會人與環境的關係，為員工帶來幸福感。

台灣美化協會今天在基隆舉辦「曼工出細活 美化我港都」活動，理事長賴淑芬號召500多名志工，體驗「凡事徹底」的清掃方式。圖／基市府提供
台灣美化協會今天在基隆舉辦「曼工出細活 美化我港都」活動，理事長賴淑芬號召500多名志工，體驗「凡事徹底」的清掃方式。圖／基市府提供
台灣美化協會今天在基隆舉辦「曼工出細活 美化我港都」活動，號召志工用「凡事徹底」清掃方式清潔市容。圖／基市府提供
台灣美化協會今天在基隆舉辦「曼工出細活 美化我港都」活動，號召志工用「凡事徹底」清掃方式清潔市容。圖／基市府提供
台灣美化協會今天在基隆舉辦「曼工出細活 美化我港都」活動，號召志工用「凡事徹底」清掃方式清潔市容。圖／基市府提供
台灣美化協會今天在基隆舉辦「曼工出細活 美化我港都」活動，號召志工用「凡事徹底」清掃方式清潔市容。圖／基市府提供
台灣美化協會今天在基隆舉辦「曼工出細活 美化我港都」活動，基隆市長謝國樑說感謝志付出，改善市容環境。圖／基市府提供
台灣美化協會今天在基隆舉辦「曼工出細活 美化我港都」活動，基隆市長謝國樑說感謝志付出，改善市容環境。圖／基市府提供

日本經濟 謝國樑

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