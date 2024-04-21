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為何高齡駕駛車禍多？過度攝取兩類東西恐傷大腦釀禍

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台東小馬路段區間測速啟用…再發生4件死亡車禍 議員促檢討

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台11線台東東河至小馬路段實施區間測速科技執法，議員高美珠認為，此路段還有道路兩側茄苳樹茂密及夜間照明不足問題，希望警方納入檢討。圖／本報資料照
台11線台東東河至小馬路段實施區間測速科技執法，議員高美珠認為，此路段還有道路兩側茄苳樹茂密及夜間照明不足問題，希望警方納入檢討。圖／本報資料照

台11線台東東河至小馬路段去年9月起實施區間測速科技執法，啟用後又發生4件死亡車禍，議員高美珠質疑成效不彰，另認為茄苳樹茂密，夜晚又無路燈，應納入檢討。警察局表示，4件車禍原因為酒駕、未繫安全帶及疲勞駕駛，已加強取締，會同公路局會勘路燈設置需求。

台11線130.8公里（東河包子）至126.1公里（東管處）路段，全長4.7公里，限速每小時50公里，平均速率低於5分37秒算超速違規，罰鍰1200元起跳。因啟用後引發民怨，11月1日起，限速50公里提升至60公里。

議員高美珠在議會質詢指出，科技執法後，陸續又發生4件重大傷亡車禍，警局有無檢討原因。此外，東河路段兩側栽種茄苳樹，晚上沒路燈，不管是騎車還是開車都很危險，是否有必要減少路樹及設路燈，以加強路人及行車安全。

交通隊長劉正達說，此路段過去超速嚴重，所以相關單位會勘後決議實施速度管理；分析4件死亡車禍原因，其中2件是酒駕，另有未繫安全帶及深夜疲勞駕駛因素。新政策上路後，沒有因為車速造成重大死亡事故。

暑假出遊旺季即將到來，高美珠也希望警方會同相關單位檢討東河路段道路有無需要截彎取直，通盤檢討路燈及測速等項問題。警察局長梁東山說，已要求成功分局加強攔查未繫安全帶及酒駕，列為執法重點，希望把事故降至最低。

車禍 酒駕 高美珠

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