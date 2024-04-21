基隆城市半程馬拉松開始報名 遭冒名徵人日領3千假訊息

基隆市政府及基隆好馬長跑協會將在10月6日舉辦第一屆「2024基隆城市半程馬拉松」，目前已開始報名，至6月30日止，目前會員都加緊練習。不過，20日有人在社群張貼徵人啟示，只要擔任現場簡單救護工作及協助，可日領3000元。基隆好馬長跑協會澄清是假訊息，提醒民眾不要被騙。

20日有人在臉書社群貼文，指2024基隆城市半程馬拉松要徵人，供餐、送衣服、發水，完賽後日領1200；現場護理人員簡單救護工作及協助，日領3000元，引發議論。

基隆好馬長跑協會會長樊沛文說明，有人針對基隆半程馬拉松貼出假訊息，已經通知下架，馬拉松的志工都是熱心熱情的無幾職，護理人員更是需要有資格的專業人員才能擔任，這個訊息顯然可能是詐騙，但也有可能是有意要破壞馬拉松活動。請大家注意。

基隆好馬長跑協會成立於民國70年，迄今已43年，共經歷3任會長，會員由基隆市熱愛跑步及長跑運動的民眾所組成，經營至今參與者日眾，目前計有117名會員，平時經常規畫在海洋大學、役政公園外木山海濱步道進行團練。

為了增加路跑的趣味性，由協會成員王瑋晟自行設計跑步路線，自基隆市中正區公所起跑，途經中正路、信一路、壽山路、崇法街、立德路、新豐街、海洋大學、正濱彩色屋及祥豐街，結束後通過衛星圖連線可以畫成一隻「小狗」的圖案，該小狗路線總里程為21公里，相當於一場半程馬拉松。

參與「小狗」團練的成員朱聯修，於基隆市義勇消防總隊擔任義消，平時藉由長跑運動淬練體力，遇救難狀況積極投入救援工作，展現出熱心助人的精神，近期於2024台北國道馬拉松半馬組，以1小時30分19秒的成績完賽，獲得60歲組分組第一的好成績。