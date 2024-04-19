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蝙蝠產卵、安心亞與楊寶楨代言爭議 謝國樑一次說清了

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
謝國樑今天說，安心亞和楊寶楨代言持續進行，相信能為基隆宣傳發聲，但請不要政治口水解讀，這樣對她們不公平。記者游明煌／翻攝
謝國樑今天說，安心亞和楊寶楨代言持續進行，相信能為基隆宣傳發聲，但請不要政治口水解讀，這樣對她們不公平。記者游明煌／翻攝

基隆市城市代言人安心亞、政策大使楊寶楨，接連遭綠營質疑，市長謝國樑日前與楊寶楨出席活動時口誤「蝙蝠有產卵」也引發惹議，謝國樑今天上午參加中山高中校慶時回應，蝙蝠產卵的說法是錯的他再度致歉，但安心亞和楊寶楨代言持續進行，相信能為基隆宣傳發聲，但請不要政治口水解讀，這樣對她們不公平。

劉銘傳隧道近日開放民眾自由參觀，隧道內有台灣葉鼻蝠棲息，且已進入繁殖期，吸引民眾到訪。謝國樑日前和楊寶楨出席安樂兒童室內樂園啟用時，提及「蝙蝠有產卵」說法，但當下他即說是口誤，有修正說法。

謝國樑今天說明，蝙蝠是一種哺乳動物有飛行能力，和鳥類的生殖方式搞混，他跟大家做誠摯歉意，說錯了，就要道歉，但目的是為了宣導生態。他這幾天也會去劉銘傳隧道看看，也鼓勵民眾到基隆觀光時可以看隧道走走，裡面有很好的生態，但提醒大家一起保護生態，目前進入繁殖期，不要有干擾行為。

針對有民進黨議員施偉政等人質疑，基隆市代言人安心亞出席去年晚會活動僅一次，4個多月來就都沒有人影。謝國樑表示，市府是一整年在進行，有很多代言內容已在公車廣告上執行，1200萬絕對不是只有給安心亞，而是整個計畫科目的金額預算，會有更多的宣傳內容。

謝國樑表示，政治圈的口水都沒有關係，但不要牽扯到無謂的圈外人，這樣的說法很不好，也違反良善的精神。

至於日前宣布的基隆政策大使民眾黨前發言人楊寶楨，也遭疑「量身訂做」，謝國樑也澄清說，外界的說法有一些誤解，這是她和團隊的一個勞務採購案，他相信楊寶楨有宣傳基隆的能力，周末就會為基隆來宣傳，是一個為基隆好的宣傳的代言平台。

謝國樑今天說，安心亞和楊寶楨代言持續進行，相信能為基隆宣傳發聲，但請不要政治口水解讀，這樣對她們不公平。記者游明煌／攝影
謝國樑今天說，安心亞和楊寶楨代言持續進行，相信能為基隆宣傳發聲，但請不要政治口水解讀，這樣對她們不公平。記者游明煌／攝影
謝國樑今天說，安心亞和楊寶楨代言持續進行，相信能為基隆宣傳發聲，但請不要政治口水解讀，這樣對她們不公平。本報資料照片
謝國樑今天說，安心亞和楊寶楨代言持續進行，相信能為基隆宣傳發聲，但請不要政治口水解讀，這樣對她們不公平。本報資料照片

基隆 安心亞 楊寶楨 謝國樑

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