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創世籌建花蓮分院 植物人家屬期待

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導

創世基金會在全台有多處據點，但花蓮還在籌建安養院，有2名植物人北上安置到創世宜蘭羅東分院，0403花蓮大地震，東部路網阻斷，搶通後餘震、落石不斷，家屬不敢北上探親，只能祈求花蓮分院盡快建成。創世基金會指出，蓋分院預計將耗資8億元，目前募款1000萬餘元，仍在努力中，展開全台巡迴募資。

21歲小峯（化名）是創世羅東分院的2名花蓮女孩之一，剛出生就罹患水腦症成為植物人；小峯母親是阿美族人，丈夫上山砍椰子，她下山賣椰子水，小峯8歲前夫婦合力照顧，但龐大經濟壓力難以負荷，2011年經由政府轉介到創世基金會，再輾轉將小峯接到羅東分院。

小峯還有2個妹妹，即將升上國中，一家5口除了小峯身在羅東，其他4人都在花蓮，父親忙於工作，只有母親和妹妹較有時間探望，平時大概1、2個月就會去一趟羅東，但宜花交通不便，有次母女3人北上探視結束，抵達羅東車站時間太晚錯過末班車，只能在車站將就一夜，地震後，母親也只能透過視訊和女兒見面。

小峯母親說，這種狀況10多年來不是第一次，真的很希望花蓮分院建成，早點把小峯接回花蓮，家人們不用再受距離之苦。

創世基金會表示，另一名羅東分院的住戶莉莉（化名），家人就住在受創嚴重的秀林鄉，還在重建家園，也無法探視。

新的花蓮分院將位於花蓮市中華國小對面，地下2層、地上6層，設置90個床位，正在審查設計圖，若順利預計2027年5月完工。

羅東院長劉佩晶指出，花蓮目前有1061名植物人與重度失能者，花蓮分會大多採取到宅服務，但仍有許多清寒家庭難以負擔，迫切需要安養院床位。

0403花蓮大地震 植物人 羅東

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