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謝國樑口誤「蝙蝠有產卵」遭諷 基隆市府澄清：當天修正致歉

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
謝國樑口誤「蝙蝠有產卵」遭諷，基市府澄清：當天修正致歉。圖／基隆市政府提供
謝國樑口誤「蝙蝠有產卵」遭諷，基市府澄清：當天修正致歉。圖／基隆市政府提供

基隆市長謝國樑16日宣布前民眾黨發言人楊寶楨擔任基隆政策宣導大使，並一起到安樂室內兒童遊樂園參加啟用典禮，但謝國樑誤提及「在隧道裡面，蝙蝠有產卵」，雖當場說口誤，仍遭網友嘲諷。市府今晚澄清，現場已修正，對造成錯誤表達誠摯的歉意。

民進黨議員張之豪今晚說，謝市長講「在隧道裡面，蝙蝠有產卵」。可是，蝙蝠是胎生的哺乳類動物，不是卵生的爬蟲類或鳥類，目前卵生的哺乳類動物，有兩種針鼹和鴨嘴獸，蝙蝠不是其中一種。

張之豪提醒市長，在與兒童同樂之餘，也別忘了確認資訊正確性，他提醒楊寶楨政策大使，既然都拿了基隆市的132萬，這些幕僚工作，麻煩請做好。

內政部長林右昌的妹妹林宛姿也在臉書說，這樣不只教壞小孩，還教錯小孩。

市府今晚澄清，市長在現場就已經意識到說錯並有修正，對於造成錯誤表達誠摯的歉意。

今天還有議員施偉政等質疑楊寶楨標案的經費來源，市府也說明，楊寶楨具「網紅」特性，不論臉書、IG等各大社群，擁有數萬粉絲追蹤，透過其社群帳號貼文或發限動，協助市府宣傳相關政策，效果相當顯著，且觸及群眾大大增加，對相關政策宣傳與擴大面向，助益極大。楊寶楨與市府之間並非雇傭關係，而是勞務承攬，只要她付出的勞務內容是值得該等報酬即可，不應該用一般上班領薪水來看待此事。

市府說，楊寶楨除其本身出席活動外，還有團隊助手拍攝與完成影片後製，還協助市府透過社群廣為散發宣傳，因此，市府認為此案勞務承攬之價金是相對合理。

基隆 楊寶楨 蝙蝠 謝國樑

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