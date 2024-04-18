快訊

台積電宣布資本支出 維持280億美元到320億美元不變

雷雨今狂襲雙北！下周兩波鋒面接力報到「雨可能比今天更大」

澳洲主教遇刺後報平安！大器「原諒凶嫌」 還要為他禱告

楊寶楨任推廣大使惹議 基市府：助益大、價金合理

中央社／ 基隆18日電
前民眾黨發言人楊寶楨出任今年度基隆政策大使，基隆市政府挨批「量身定做」回應。本報資料照片
前民眾黨發言人楊寶楨出任今年度基隆政策大使，基隆市政府挨批「量身定做」回應。本報資料照片

基隆市府宣布由前民眾黨發言人楊寶楨擔任政策推廣大使，遭質疑量身打造採限制性招標，僅楊寶楨投標，決標金額132萬元。市府表示，楊寶楨有團隊協助拍攝並宣傳，價金相對合理。

基隆市政府今天發布新聞稿表示，「2024基隆政策推廣大使計畫」採取「勞務採購」的工作內容與對象，並非僅有楊寶楨個人，而是要求「楊寶楨及其團隊」提供契約的約定工作項目。依契約精神，計畫執行者除楊寶楨外，還包含共同完成相關工作的協力人員，並以最終呈現結果核銷。

市府表示，楊寶楨除出席活動外，還有團隊助手協助拍攝與完成影片後製，並協助市府透過社群廣為宣傳，市府認為此案勞務承攬的價金相對合理。

市府表示，楊寶楨本身具「網紅」特性，不論臉書、Instagram等各大社群，擁有數萬粉絲追蹤，透過楊寶楨的社群帳號貼文或發布限時動態，協助市府宣傳相關政策，效果相當顯著，且觸及群眾大幅增加，對市府相關政策的宣傳與擴大面向，助益極大。

對於外界質疑決標金額新台幣132萬元，換算楊寶楨月薪有11萬元，市府指出，楊寶楨與市府之間並非僱傭關係，而是勞務承攬，是與市府約定完成一定的工作項目為目的，因此，只要她付出的勞務內容是值得此等報酬即可，不應該用一般上班領薪水來看待此事。

基隆 楊寶楨

延伸閱讀

年薪7位數！楊寶楨當基隆政策大使 綠委酸「僅一人投標的標案」

楊寶楨132萬標案未公告遭疑量身訂做 基隆市府：一切合法

楊寶楨當基隆政策大使！綠控找白救罷免 藍籲別政治解讀

基隆第5座室內兒童樂園啟用 楊寶楨與小朋友小火車同樂

相關新聞

楊寶楨任推廣大使惹議 基市府：助益大、價金合理

基隆市府宣布由前民眾黨發言人楊寶楨擔任政策推廣大使，遭質疑量身打造採限制性招標，僅楊寶楨投標，決標金額132萬元。市府表...

宜蘭新科議員黃雯如將就職！ 藍營席次增1席 這原因再加1

宜蘭員山鄉縣議員補選當選人黃雯如將於24日宣示就職，她遞補民進黨立委陳俊宇留下的議員缺。遞補後，縣議會34席各黨派議員席...

國道客運調漲聲基隆市公車有壓力 市府獲補助暫不調漲

基隆市公車處年年虧損，目前收費全票15元已維持18年，近來國道客運票價擬調漲，市公車票價是否跟著漲引起市民關注。市府交通...

地震衝擊花東觀光！台東訂房僅3成 業者陳情「盡快制訂振興方案」

花蓮強震交通受阻，不僅衝擊花蓮觀光業，隔壁台東也受影響，訂房率僅3成，今天觀光業者前往議會陳情，籲請中央重視，盡快制訂振...

地震阻斷植物人家屬探親路 創世基金會籌8億建花蓮分院

創世基金會全台多處據點，花蓮尚未建置安養院，安排2名有住院需求的植物人在宜蘭羅東分院；0403花蓮地震，東部路網阻斷，搶通後餘震、落石不斷，家屬不敢北上探親，只能祈求花蓮分院盡快建成。創世基金會3月開始籌措經費，預計將耗資8億元，目前募資1000萬餘元。

綠營基市主委正國會對決 林右昌蔡適應代理人之爭

民主進步黨基隆市黨部第19屆主委選舉，繼前立委蔡適應服務處主任林明智登記後，前市長林右昌任內的民政處長、內政部專門委員王...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。