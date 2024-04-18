楊寶楨任推廣大使惹議 基市府：助益大、價金合理

基隆市府宣布由前民眾黨發言人楊寶楨擔任政策推廣大使，遭質疑量身打造採限制性招標，僅楊寶楨投標，決標金額132萬元。市府表示，楊寶楨有團隊協助拍攝並宣傳，價金相對合理。

基隆市政府今天發布新聞稿表示，「2024基隆政策推廣大使計畫」採取「勞務採購」的工作內容與對象，並非僅有楊寶楨個人，而是要求「楊寶楨及其團隊」提供契約的約定工作項目。依契約精神，計畫執行者除楊寶楨外，還包含共同完成相關工作的協力人員，並以最終呈現結果核銷。

市府表示，楊寶楨除出席活動外，還有團隊助手協助拍攝與完成影片後製，並協助市府透過社群廣為宣傳，市府認為此案勞務承攬的價金相對合理。

市府表示，楊寶楨本身具「網紅」特性，不論臉書、Instagram等各大社群，擁有數萬粉絲追蹤，透過楊寶楨的社群帳號貼文或發布限時動態，協助市府宣傳相關政策，效果相當顯著，且觸及群眾大幅增加，對市府相關政策的宣傳與擴大面向，助益極大。

對於外界質疑決標金額新台幣132萬元，換算楊寶楨月薪有11萬元，市府指出，楊寶楨與市府之間並非僱傭關係，而是勞務承攬，是與市府約定完成一定的工作項目為目的，因此，只要她付出的勞務內容是值得此等報酬即可，不應該用一般上班領薪水來看待此事。