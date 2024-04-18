宜蘭新科議員黃雯如將就職！ 藍營席次增1席 這原因再加1

宜蘭員山鄉縣議員補選當選人黃雯如將於24日宣示就職，她遞補民進黨立委陳俊宇留下的議員缺。遞補後，縣議會34席各黨派議員席次出現消長，民進黨減少1 席，國民黨除了黃雯如當選增加1席，原本無黨籍的副議長陳漢鍾加入國民黨，目前國民黨席次從原來的13席增加到15席。

這一屆縣議員當選席次是國民黨13席、民進黨11席、正神名黨1席，其餘屬於無黨籍。雖然各黨派議員席次都不過半，但無黨籍中又以支持國民黨的縣議員居多。

全國6個選區於上周六辦理補選，員山鄉縣議員這席補選，是民進黨立委陳俊宇所留下來的缺，原本在深綠票倉選區，又是民進黨所留下的議員席次，綠營傾全力動員輔選，照理說應該可以順利保住這席，但最後投票結果卻大翻盤，陳俊宇流失本命區，由無黨籍登記參選的黃雯如以231票領先對手，拿下補選議員席次。

51歲黃雯如是民國83年員山鄉獨立選區以來的首位女性縣議員，也是縣議會這屆的第10位女議員，號稱「10朵花」。她當初雖以無黨籍登記參選，但在選舉投票前已加入國民黨，這位新科縣議員於24日上午11時在縣議會宣示就職，宣誓儀式由議長張勝德主持，宜蘭地方法院法官擔任監誓人。

經這次補選後，宜蘭縣議會的藍綠縣議員席次分別是國民黨增加1席、民進黨減少1席，不過副議長陳漢鍾去年已加入國民黨，所以國民黨目前縣議員席次比起這屆原來當選時的13席，增加至15席，民進黨減少變10席。