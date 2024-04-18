地震衝擊花東觀光！台東訂房僅3成 業者陳情「盡快制訂振興方案」
花蓮強震交通受阻，不僅衝擊花蓮觀光業，隔壁台東也受影響，訂房率僅3成，今天觀光業者前往議會陳情，籲請中央重視，盡快制訂振興花東旅遊方案，降低產業損害。
縣府交通及觀光發展處長卜敏正表示，會向中央傳達台東觀光業者的心聲，縣府期望在強震後的振興旅遊方案中，中央把花東視為一體，一起振興，讓國人恢復對東部旅遊的信心。
0403花蓮強震後，蘇花公路交通受到影響，花蓮觀光業受創嚴重，中央給予相關補助措施，連帶因交通問題間接影響台東，觀光產業也受到衝擊，業者感受到壓力，今表達心聲。
台東縣議會上午聚集30多觀光業者陳情，擔心受到蘇花公路損壞，陸續被退房，團客不來，散客也減少，尤其是接下來暑假旅遊旺季和熱氣球節將到，長期下來，飯店會經營不下去。
縣觀光協會理事長李數奼表示，以往這時期都有6成的訂房率，現在剩下2至3成，就連暑假檔期也出現退訂的情況，這樣是可怕的，政府趕快制訂振興花東旅遊方案，讓他們安心。
遊覽車業者指出，交通問題直接影響到他們在地遊覽車接北部客人的生意，現在遊覽車的生意大概最少掉了6、7成左右，很令人擔憂。
另有業者說，遊客不來最大的因素是對地震後的交通沒信心，環島行程全部都被取消，政府反而可以趁這個機會，發展藍色公路旅遊，透過海陸的接駁，提供另一個旅遊花東的選項。
卜敏正表示，中央如何來協助台東趕快把這一段能打通，就能夠為台東帶來更多的旅遊客人；此外，今年花費8千多萬元舉辦的熱氣球節活動，已透過各種管道宣傳，讓遊客知道來台東旅遊是很安全、放心。
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