快訊

中鋼股東紀念品瘋什麼？近11年品項總整理 網敲碗7項實用夯品

寶林茶室案將開「破案」記者會？北市警察局長曝：有重大發現

王美花說沒聽說415本來要限電 張嘉郡秀台電內部簡訊打臉

地震衝擊花東觀光！台東訂房僅3成 業者陳情「盡快制訂振興方案」

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
花蓮強震交通受阻，不僅衝擊花蓮觀光業，隔壁台東也受影響，訂房率僅3成，今天觀光業者前往議會陳情，籲請中央重視，盡快制訂振興花東旅遊方案，降低產業損害。記者尤聰光／攝影
花蓮強震交通受阻，不僅衝擊花蓮觀光業，隔壁台東也受影響，訂房率僅3成，今天觀光業者前往議會陳情，籲請中央重視，盡快制訂振興花東旅遊方案，降低產業損害。記者尤聰光／攝影

花蓮強震交通受阻，不僅衝擊花蓮觀光業，隔壁台東也受影響，訂房率僅3成，今天觀光業者前往議會陳情，籲請中央重視，盡快制訂振興花東旅遊方案，降低產業損害。

縣府交通及觀光發展處長卜敏正表示，會向中央傳達台東觀光業者的心聲，縣府期望在強震後的振興旅遊方案中，中央把花東視為一體，一起振興，讓國人恢復對東部旅遊的信心。

0403花蓮強震後，蘇花公路交通受到影響，花蓮觀光業受創嚴重，中央給予相關補助措施，連帶因交通問題間接影響台東，觀光產業也受到衝擊，業者感受到壓力，今表達心聲。

台東縣議會上午聚集30多觀光業者陳情，擔心受到蘇花公路損壞，陸續被退房，團客不來，散客也減少，尤其是接下來暑假旅遊旺季和熱氣球節將到，長期下來，飯店會經營不下去。

縣觀光協會理事長李數奼表示，以往這時期都有6成的訂房率，現在剩下2至3成，就連暑假檔期也出現退訂的情況，這樣是可怕的，政府趕快制訂振興花東旅遊方案，讓他們安心。

遊覽車業者指出，交通問題直接影響到他們在地遊覽車接北部客人的生意，現在遊覽車的生意大概最少掉了6、7成左右，很令人擔憂。

另有業者說，遊客不來最大的因素是對地震後的交通沒信心，環島行程全部都被取消，政府反而可以趁這個機會，發展藍色公路旅遊，透過海陸的接駁，提供另一個旅遊花東的選項。

卜敏正表示，中央如何來協助台東趕快把這一段能打通，就能夠為台東帶來更多的旅遊客人；此外，今年花費8千多萬元舉辦的熱氣球節活動，已透過各種管道宣傳，讓遊客知道來台東旅遊是很安全、放心。

花蓮強震交通受阻，不僅衝擊花蓮觀光業，隔壁台東也受影響，訂房率僅3成，今天觀光業者前往議會陳情，籲請中央重視，盡快制訂振興花東旅遊方案，降低產業損害。記者尤聰光／攝影
花蓮強震交通受阻，不僅衝擊花蓮觀光業，隔壁台東也受影響，訂房率僅3成，今天觀光業者前往議會陳情，籲請中央重視，盡快制訂振興花東旅遊方案，降低產業損害。記者尤聰光／攝影
花蓮強震交通受阻，不僅衝擊花蓮觀光業，隔壁台東也受影響，訂房率僅3成，今天觀光業者前往議會陳情，籲請中央重視，盡快制訂振興花東旅遊方案，降低產業損害。記者尤聰光／攝影
花蓮強震交通受阻，不僅衝擊花蓮觀光業，隔壁台東也受影響，訂房率僅3成，今天觀光業者前往議會陳情，籲請中央重視，盡快制訂振興花東旅遊方案，降低產業損害。記者尤聰光／攝影

台東 花蓮強震 遊覽車

延伸閱讀

地震阻斷植物人家屬探親路 創世基金會籌8億建花蓮分院

震後直擊花蓮海底揚塵 中山大學助攻地震研究

福斯商旅攜手花蓮經銷商！提供災損車維修零件折扣與救護車輛免費換油服務

交通部長王國材：振興花蓮觀光 金援30億

相關新聞

宜蘭新科議員黃雯如將就職！ 藍營席次增1席 這原因再加1

宜蘭員山鄉縣議員補選當選人黃雯如將於24日宣示就職，她遞補民進黨立委陳俊宇留下的議員缺。遞補後，縣議會34席各黨派議員席...

國道客運調漲聲基隆市公車有壓力 市府獲補助暫不調漲

基隆市公車處年年虧損，目前收費全票15元已維持18年，近來國道客運票價擬調漲，市公車票價是否跟著漲引起市民關注。市府交通...

地震衝擊花東觀光！台東訂房僅3成 業者陳情「盡快制訂振興方案」

花蓮強震交通受阻，不僅衝擊花蓮觀光業，隔壁台東也受影響，訂房率僅3成，今天觀光業者前往議會陳情，籲請中央重視，盡快制訂振...

地震阻斷植物人家屬探親路 創世基金會籌8億建花蓮分院

創世基金會全台多處據點，花蓮尚未建置安養院，安排2名有住院需求的植物人在宜蘭羅東分院；0403花蓮地震，東部路網阻斷，搶...

綠營基市主委正國會對決 林右昌蔡適應代理人之爭

民主進步黨基隆市黨部第19屆主委選舉，繼前立委蔡適應服務處主任林明智登記後，前市長林右昌任內的民政處長、內政部專門委員王...

基隆東岸商場所有權 3方激辯

基隆東岸商場爭議延燒，主富服裝公司（NET）提起確認所有權民事訴訟，基隆地院昨首度開庭，NET主張獨立出資建2至4樓獨立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。