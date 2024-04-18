地震阻斷植物人家屬探親路 創世基金會籌8億建花蓮分院

創世基金會全台多處據點，花蓮尚未建置安養院，安排2名有住院需求的植物人在宜蘭羅東分院；0403花蓮地震，東部路網阻斷，搶通後餘震、落石不斷，家屬不敢北上探親，只能祈求花蓮分院盡快建成。創世基金會3月起籌措經費，預計將耗資8億元，目前募資1000萬餘元。

小峯（化名）是創世羅東分院的2名花蓮人之一，今年21歲，剛出生就罹患水腦症成為植物人；小峯母親孫小姐是阿美族人，丈夫上山砍椰子，她下山賣椰子水，小峯8歲前夫婦合力照顧，但龐大經濟壓力難以負荷，2011年經由政府轉介到創世基金會，再輾轉將小峯接到羅東分院。

小峯還有2個妹妹，即將升上國中，一家5口除了小峯身在羅東，其他4人都在花蓮，父親忙於工作，只有母親和妹妹較有時間探望，孫小姐平時大概1、2個月就會去一趟羅東，但宜花交通不便，有一次孫小姐和2個女兒北上探視結束，抵達羅東車站時間太晚錯過末班車，母女3人在車站將就一夜。

0403花蓮地震後，孫小姐只能透過視訊和兒子見面；另一名羅東分院的住戶莉莉（化名），家人就住在受創嚴重的秀林鄉，還在重建家園，也無法探視。孫小姐說，這種狀況10多年來不是第一次，真的很希望花蓮分院建成，早點把小峯接回花蓮，家人們不用再受距離之苦。

創世基金會羅東院長劉佩晶指出，花蓮目前有1061名植物人與重度失能者，花蓮分會大多採取到宅服務，但仍有許多清寒家庭難以負擔，迫切需要安養院床位；花蓮分會2013年成立，但當時購置的辦公大樓地目是市場用地，無法改建為安養院，一直計畫另外建院，近期終於購置用地，今年3月開始募款。