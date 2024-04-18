快訊

掌文化部先燒腦建啤、公共藝術案 小野能衝破官僚文化？

要求返還被砍退休金 軍公教民團版二次年改方案藍白怎接招

整理包／113國中教育會考衝刺倒數 各科重點、考場規定一次看

地震阻斷植物人家屬探親路 創世基金會籌8億建花蓮分院

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
創世基金會籌建花蓮分院，展開全台巡迴募資，今在宜蘭舉辦活動。前排左二是目前住在羅東分院的花蓮人莉莉。記者陳敬丰／攝影
創世基金會籌建花蓮分院，展開全台巡迴募資，今在宜蘭舉辦活動。前排左二是目前住在羅東分院的花蓮人莉莉。記者陳敬丰／攝影

創世基金會全台多處據點，花蓮尚未建置安養院，安排2名有住院需求的植物人在宜蘭羅東分院；0403花蓮地震，東部路網阻斷，搶通後餘震、落石不斷，家屬不敢北上探親，只能祈求花蓮分院盡快建成。創世基金會3月起籌措經費，預計將耗資8億元，目前募資1000萬餘元。

小峯（化名）是創世羅東分院的2名花蓮人之一，今年21歲，剛出生就罹患水腦症成為植物人；小峯母親孫小姐是阿美族人，丈夫上山砍椰子，她下山賣椰子水，小峯8歲前夫婦合力照顧，但龐大經濟壓力難以負荷，2011年經由政府轉介到創世基金會，再輾轉將小峯接到羅東分院。

小峯還有2個妹妹，即將升上國中，一家5口除了小峯身在羅東，其他4人都在花蓮，父親忙於工作，只有母親和妹妹較有時間探望，孫小姐平時大概1、2個月就會去一趟羅東，但宜花交通不便，有一次孫小姐和2個女兒北上探視結束，抵達羅東車站時間太晚錯過末班車，母女3人在車站將就一夜。

0403花蓮地震後，孫小姐只能透過視訊和兒子見面；另一名羅東分院的住戶莉莉（化名），家人就住在受創嚴重的秀林鄉，還在重建家園，也無法探視。孫小姐說，這種狀況10多年來不是第一次，真的很希望花蓮分院建成，早點把小峯接回花蓮，家人們不用再受距離之苦。

創世基金會羅東院長劉佩晶指出，花蓮目前有1061名植物人與重度失能者，花蓮分會大多採取到宅服務，但仍有許多清寒家庭難以負擔，迫切需要安養院床位；花蓮分會2013年成立，但當時購置的辦公大樓地目是市場用地，無法改建為安養院，一直計畫另外建院，近期終於購置用地，今年3月開始募款。

新的花蓮分院將位於花蓮市中華國小對面，地下2層、地上6層，設置90個床位，正在審查設計圖，若順利預計2027年5月完工，總經費8多億元。創世基金會表示，目前募集經費約1000多萬元，仍有較大缺口，盼社會各界幫助清寒植物人家庭翻轉逆境。

住在羅東分院的小峯（右），因路途遙遠，本就不易見到家人，地震後更只能依靠視訊見面。圖／創世基金會羅東院提供
住在羅東分院的小峯（右），因路途遙遠，本就不易見到家人，地震後更只能依靠視訊見面。圖／創世基金會羅東院提供
創世羅東分院院民小峯的母親孫小姐，長期受困於宜花交通，探視不便，花蓮地震後更是無法北上，希望花蓮分院盡快建成，接家人回故鄉。圖／創世基金會羅東院提供
創世羅東分院院民小峯的母親孫小姐，長期受困於宜花交通，探視不便，花蓮地震後更是無法北上，希望花蓮分院盡快建成，接家人回故鄉。圖／創世基金會羅東院提供

植物人 羅東 花蓮

延伸閱讀

震後直擊花蓮海底揚塵 中山大學助攻地震研究

福斯商旅攜手花蓮經銷商！提供災損車維修零件折扣與救護車輛免費換油服務

「徐行縱谷」探索花東在地魅力 揭開自行車旅遊新樂章

交通部長王國材：振興花蓮觀光 金援30億

相關新聞

地震阻斷植物人家屬探親路 創世基金會籌8億建花蓮分院

創世基金會全台多處據點，花蓮尚未建置安養院，安排2名有住院需求的植物人在宜蘭羅東分院；0403花蓮地震，東部路網阻斷，搶...

綠營基市主委正國會對決 林右昌蔡適應代理人之爭

民主進步黨基隆市黨部第19屆主委選舉，繼前立委蔡適應服務處主任林明智登記後，前市長林右昌任內的民政處長、內政部專門委員王...

基隆東岸商場所有權 3方激辯

基隆東岸商場爭議延燒，主富服裝公司（NET）提起確認所有權民事訴訟，基隆地院昨首度開庭，NET主張獨立出資建2至4樓獨立...

公廁整修牛步…綠島石朗浮潛 被迫海底尿尿

台東縣政府6年前與中華郵政在綠島石朗浮潛區設置世界最深海底郵筒，成為熱門打卡勝地，綠島鄉公所為友善環境，在潛水點旁建公廁...

花蓮農改場新書「發芽」出版 記錄原民農耕、飲食文化

花蓮農業改良場致力於保存原住民特有作物種，推廣傳統農耕與飲食文化，出版「發芽」一書，將此書回贈給受訪的5個部落，並帶領族...

謝國樑食安三箭 營養午餐每人增20元、待遇追加1942萬

由於近來食安事件頻傳，基隆市長謝國樑昨晚宣布，為了讓學童在學校享用營養午餐吃得開心、父母安心，基隆市政府推出「學校食安三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。