謝國樑食安三箭 營養午餐每人增20元、待遇追加1942萬

由於近來食安事件頻傳，基隆市長謝國樑昨晚宣布，為了讓學童在學校享用營養午餐吃得開心、父母安心，基隆市政府推出「學校食安三箭」，第一箭已提高每人午餐費用20元；第二箭將要引進HACCP專家入校輔導；第三箭提升營養午餐工作者待遇，今年追加預算1942萬元。

謝國樑近日密集走訪各學校檢查營養午餐食安，他說，近年來食品安全受到大家的重視與討論，為了守護基隆學生的食品安全，市府從去年至今，提高補助學童每人每餐20元營養午餐費用；並引進HACCP專家入校輔導；更規畫要讓午餐人力預算到位，使學校廚工、午餐秘書、學校營養師等午餐工作者的待遇及制度能夠充足。

謝國樑表示，這一整套學校食安政策為學校食安三箭，從「食材經費提升」、「專業制度導入」、「午餐工作者待遇提升」，三箭緊密相扣。

教育處代理處長楊桂杰表示，基隆市府113年提報學校營養午餐人力追加預算共計約1942萬元，包括提升廚工待遇追加1135萬元，增聘營養師編制追加571萬元，以及午餐秘書減課追加234萬元。

楊桂杰說，這次追加預算使全市105名廚工寒假及暑假期間仍可以支領半薪，而且還可有年終工作獎金。廚工寒暑支薪除可協助廚房環境清潔外，還可參加食安管制系統衛生講習以及廚藝精進相關教育訓練，提升專業知能精進廚藝。