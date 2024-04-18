基隆東岸商場所有權 3方激辯

基隆東岸商場爭議延燒，主富服裝公司（NET）提起確認所有權民事訴訟，基隆地院昨首度開庭，NET主張獨立出資建2至4樓獨立建物，具所有權。市府指NET非獨立出資，也非所有權人；NET還在1樓營業且未繳租金，市府也提反訴，要求NET返還建物。

基市府9年前與大日公司簽約，委託負責地上1層、地下4層的東岸立體停車場營運，大日引進NET為協力廠商，增建2至4樓後，大日負責停車場營運，NET負責商場營運，市府去年底重新招商，由微風集團出線，雙方律師昨出庭，大日也因具利害關係，以參加人身分委2名律師出庭。

NET主張，市長謝國樑先前說已完成點交，質疑市府反訴要求返還建物、大日公司參與的合法性，且2至4樓建物是由NET獨自出資興建，因此擁有所有權。

市府表示，客觀上東岸商場仍被NET占有，點交時只點交中控室，並未接管商場，否則NET為何至今仍能在1樓營業，且拒繳租金；NET並未持有東岸廣場土地，也非獨立出資興建2至4樓，不存在所有權。

大日認為，2017年與NET簽約，載明NET承租範圍是2至4樓，既然是承租人，就不可能是所有權人。此外，大日有提供NET租金折讓出資，NET並非獨自出資者。

言詞激辯近兩個半小時，法官訂6月5日再開庭審理，市府反訴案，另待審判長裁判。會後雙方律師持續交鋒，市府律師葉慶元說，NET目前仍占東岸商場，並恐嚇其他商家不可繳租金給微風集團，NET大動作違法持續占據商場，在台灣前所未有。

NET律師陳義文表示，東岸商場增建2至4樓的每一筆錢，絕對都是NET出的，興建期間大日折抵租金是另一回事，市府在東岸商場產權有爭議時發包給微風，才造成商家困擾。