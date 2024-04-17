楊寶楨132萬標案未公告遭疑量身訂做 基隆市府：一切合法

基隆市長謝國樑昨天宣布，民眾黨前發言人楊寶楨5月起擔任「政策推廣大使」，雙方合作的方式今天引發爭議，有議員質疑市府以限制性招標讓楊寶楨個人得標，投標金額132萬，未經公告且給個人的方式是「量身訂做」。市府回應，未經公告程序，邀請楊寶楨投標議價，一切合法。

議員施偉政說，針對楊寶楨的標案，基隆市府以限制性招標案來處理，這樣的標案的型式過去沒有出現過，以自然人還是以公司投標？公帑是這樣浪費的嗎，難道未來都可以這樣標嗎，如同市長私自聘雇。

內政部長林右昌的妹妹林宛姿在臉書質疑，「厲害耶寶寶，投標廠商只有她，得標廠商就是她，基隆政策推廣大使132萬啊。」之前找安心亞當城市代言人1200萬，小小基隆是需要幾個代言推廣大使？

基隆市政府發言人呂謦煒表示，楊寶楨擔任政策推廣大使，均依程序處理，她擔任過廣播節目主持人、政黨發言人、操作社群媒體非常有成效、IG聲量高，基隆即將成立兒少處，會提供最堅強的宣傳保障。工作內容包含每個月至少4場活動、廣告拍攝、市政建設數位行銷等，取得相關成果並經市府審核才會核銷契約報酬，非外傳的月薪。