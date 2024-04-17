蘭嶼小犬災後重建 居民掛布條吐心酸

小犬颱風去年10月重創台東蘭嶼，行政院長陳建仁昨再度視察災後復原進度，但鄉民掛抗議布條，抱怨經費很難申請，重建遙遙無期。陳建仁說，全島還有305棟房舍尚未提報修繕補助，簡化程序只要簽名就可以，除明年底完成電纜地下化外，另推動低軌衛星的通訊設備，增強蘭嶼防災韌性；卸任前不安心再度勘查復原情形，發現雖有進展，還要繼續加強。

小犬颱風夾帶17級強陣風，打破台灣126年紀錄，全島近2千戶停電多日。災後統計，島上605戶房舍受損，最高可獲23萬補助。

蘭嶼鄉民昨在街上高掛抗議白布條，寫著「船壞了，幫幫忙」、「抗議小犬颱風船隻未補助、善款未落實、地方政府修繕遙遙無期」等不滿文字。

「沒有錢、很心酸！」居民說，部落只剩4艘船可捕魚，災損補助很難申請，旅遊旺季到來，不得已才寫布條抗議，希望政府協助。

陳建仁表示，災後補助1億6854萬元修繕住宅，目前僅300戶申請，其餘305戶要快點提出，簽個名就算數，鋁門窗、水塔等項目都在補助內；拼板舟修復經費核定1100萬元，只完成4艘。

台電總經理王耀庭說，全島電纜地下化總經費10億元，都已發包，預計今年可完成管路埋設，接下來鋪地下電纜及拆除電桿，明年底前完成桿線地下化。