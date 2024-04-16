曾任5屆基隆議員許義隆過世 兒子許效舜：再會啦我的帥氣老爸

知名藝人許效舜今天在臉書貼文，向84歲老爸告別，「再會啦～我的帥氣老爸許義隆」。基隆暖暖地方人士對許義隆過世都十分惋惜，指計許義隆當過5屆基隆議員，在地孚獲眾望，對地方公益都不遺餘力。

許效舜今天在「許效舜的筍絲團」貼文向老爸告別，「別忘了，祢曾經是雷霆足球隊長，議會的歌王，當年田徑萬米的冠軍，泳池的健將，合氣道的高手。」

許效舜說，老爸是暖暖最強的「優 喜」（父親的日本名Yoshi），感恩祢，人生且行且珍惜，一切都是最好的安排。

基隆暖暖地方人士言，許效舜父親許義隆曾擔任5屆基隆議員，地方上有相當聲望。每年西秦王爺聖誕千秋及暖暖靈義郡周年遶境，許效舜都會沿街送帖子邀民眾參與，不少人鼓勵他接下父親的政治香火。

許效舜一度曾表示要以無黨籍選基隆市長，因為他認為基隆被邊緣化太久，台灣頭的建設不能「台灣尾」，但後來宣布退選，地方都覺得可惜。