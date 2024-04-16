快訊

幸運兒是你嗎？大樂透1億元開在「這縣市」國定古蹟附近

家裡有錢才能讀？畢業生痛訴1科系「階級複製嚴重」：天選之人以外難上岸

陸網紅Sean兒子「頭髮太醜」申請入台證被退件？ 我移民署揭規定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

曾任5屆基隆議員許義隆過世 兒子許效舜：再會啦我的帥氣老爸

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
許效舜（左）：再會啦我的帥氣老爸，5屆基隆議員許義隆（右）過世。圖／取自許效舜的筍絲團
許效舜（左）：再會啦我的帥氣老爸，5屆基隆議員許義隆（右）過世。圖／取自許效舜的筍絲團

知名藝人許效舜今天在臉書貼文，向84歲老爸告別，「再會啦～我的帥氣老爸許義隆」。基隆暖暖地方人士對許義隆過世都十分惋惜，指計許義隆當過5屆基隆議員，在地孚獲眾望，對地方公益都不遺餘力。

許效舜今天在「許效舜的筍絲團」貼文向老爸告別，「別忘了，祢曾經是雷霆足球隊長，議會的歌王，當年田徑萬米的冠軍，泳池的健將，合氣道的高手。」

許效舜說，老爸是暖暖最強的「優 喜」（父親的日本名Yoshi），感恩祢，人生且行且珍惜，一切都是最好的安排。

基隆暖暖地方人士言，許效舜父親許義隆曾擔任5屆基隆議員，地方上有相當聲望。每年西秦王爺聖誕千秋及暖暖靈義郡周年遶境，許效舜都會沿街送帖子邀民眾參與，不少人鼓勵他接下父親的政治香火。

許效舜一度曾表示要以無黨籍選基隆市長，因為他認為基隆被邊緣化太久，台灣頭的建設不能「台灣尾」，但後來宣布退選，地方都覺得可惜。

基隆 老爸 許效舜 議員

延伸閱讀

楊寶楨當基隆政策大使！綠控找白救罷免 藍籲別政治解讀

基隆第5座室內兒童樂園啟用 楊寶楨與小朋友小火車同樂

楊寶楨復出當基隆政策大使 藍白合示範仍不排除選議員

楊寶楨擔任基隆政策推廣大使 柯文哲：她應該可以扮演好的角色

相關新聞

曾任5屆基隆議員許義隆過世 兒子許效舜：再會啦我的帥氣老爸

知名藝人許效舜今天在臉書貼文，向84歲老爸告別，「再會啦～我的帥氣老爸許義隆」。基隆暖暖地方人士對許義隆過世都十分惋惜，...

宜蘭市及羅東230席智慧停車位5/1啟用 多元繳費更方便

為改善人工開單錯誤及彌補開單人力不足，宜蘭縣政府試辦智慧化停車開單，評估試辦成效良好，自5月1日起將在宜蘭市及羅東鎮擴大...

基隆第5座室內兒童樂園啟用 楊寶楨與小朋友小火車同樂

基隆市第五座安樂室內兒童樂園今天啟用，小火車小朋友玩得不亦樂乎，「基隆政策推廣大使」楊寶楨與小朋友同樂。市長謝國樑說，因...

地震後花蓮觀光陷黑暗期 員工擔心無薪假被迫轉職

花蓮強震除了造成房屋道路災損，也導致觀光業遭到重創，陷入黑暗期。部分業者讓員工先休特休假或無薪假。目前有翰品酒店、山月村...

台東掩埋場只出不進破功 里長陳情

台東縣環保局因焚化爐昨起歲修1個月，規畫垃圾暫存台東市建農里垃圾掩埋場，引起里民反彈，認為影響生活甚鉅，昨到縣議會陳情，...

蘇澳飯店工地巨響 天坑嚇壞居民

宜蘭蘇澳某飯店工程疑因湧水淘空地底泥沙，造成工地旁的道路塌陷2米深，施工圍籬也傾倒。昨天清晨民眾驚見「天坑」告知公所，鎮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。