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基隆第5座室內兒童樂園啟用 楊寶楨與小朋友小火車同樂

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆第5座室內兒童樂園啟用，楊寶楨與小朋友小火車同樂。圖／基隆市政府提供
基隆第5座室內兒童樂園啟用，楊寶楨與小朋友小火車同樂。圖／基隆市政府提供

基隆市第五座安樂室內兒童樂園今天啟用，小火車小朋友玩得不亦樂乎，「基隆政策推廣大使」楊寶楨與小朋友同樂。市長謝國樑說，因應大量的預約需求，將提供「包場服務」，讓幼兒園學生一起玩耍、放電。

基隆市信義、中正、中山、七堵、安樂5個區都完成室內兒童樂園設置，目前只剩暖暖與仁愛2區建置中。安樂室內兒童樂園提供豐富多彩的遊戲設施，有小火車、兒童版電動汽機車，馬卡龍色系球池，還有互動式投影遊戲。

市長謝國樑表示，室內兒童樂園作為親子假日休閒的好去處，吸引了許多家庭前來共享快樂時光。目前，市內共有5間兒童樂園可以上網免費預約登記，每一所都有不同特色及設施，合基隆在地文化，提供親子寓教於樂，特別加開「包場服務」，提供幼兒園時段性包場。

民眾黨前發言人楊寶楨今天亮相後首度參與市政宣導，她表示，兒童樂園現場空間安全寬敞、設施多樣新穎，結合了體能、鬥智的遊樂設施，讓基隆的孩子有一個遮風避雨的玩樂場所，「很幸福」。

基隆市5間室內兒童樂園，即日起到6月25日止，每周二上午加開2個場次供幼兒園師生暢遊，一共90場次，預計超過2100名可以享受「包場」服務。

基隆第5座室內兒童樂園啟用，楊寶楨與小朋友小火車同樂。圖／基隆市政府提供
基隆第5座室內兒童樂園啟用，楊寶楨與小朋友小火車同樂。圖／基隆市政府提供
基隆第5座室內兒童樂園啟用，楊寶楨與小朋友小火車同樂。圖／基隆市政府提供
基隆第5座室內兒童樂園啟用，楊寶楨與小朋友小火車同樂。圖／基隆市政府提供
基隆第5座室內兒童樂園啟用，楊寶楨與小朋友小火車同樂。圖／基隆市政府提供
基隆第5座室內兒童樂園啟用，楊寶楨與小朋友小火車同樂。圖／基隆市政府提供

基隆 幼兒園 謝國樑

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