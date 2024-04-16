地震後花蓮觀光陷黑暗期 員工擔心無薪假被迫轉職

花蓮強震除了造成房屋道路災損，也導致觀光業遭到重創，陷入黑暗期。部分業者讓員工先休特休假或無薪假。目前有翰品酒店、山月村要停業，分別有83人、40人。有員工說，遇到地震停業實在很無奈，只能趕快找其他工作；還有幾個員工合作包水餃販賣，希望大眾能支持度過難關。

地震造成太魯閣國家公園受損，巨石砸毀步道與道路，蘇花路廊目前只限小客車通行，導致許多遊客不敢或難以到花蓮遊玩，觀光業業績一落千丈。

麻糬業者說，地方觀光陷入黑暗期，自家公司大多是資深員工，短期只能請員工將特休假休完，之後再視情況；聽聞部分業者因營運虧損持續擴大，正考慮收掉。

花蓮有150多名員工的遊憩業者，目前先讓員工休特休假，或安排教育訓練課程，員工擔心接下來是否放無薪假，影響收入。

某公司員工表示，遇到地震被資遣很無奈，有的同事、長官剛好年資到可以退休，但自己還年輕，只好先休息一下，再找其他工作，甚至可能轉行。由於被資遣，依照勞基法，可以領半個月的資遣費，縣府社會處勞資科有派員輔導，也提供相關失業補助等訊息。

花蓮縣府社會處長陳加富指出，地震後接到2件大量解雇通報，翰品酒店有83人、山月村有40人，之前通報的部分則有18件、160人，目前沒有接到通報要縮減工時的案件，以目前來看，受影響的產業是觀光產業類占多數。

陳加富說，業者如要大量解雇勞工，須符合勞基法等法條，勞保、健保都要注意，相關細節的部分，可以洽詢縣府社會處勞資科，會有詳細的說明與輔導。