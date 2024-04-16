強震花蓮觀光業進入寒冬 從業人員憂無薪假迫轉職

0403地震重創花蓮，觀光業進入寒冬，宣布歇業的翰品酒店、山月村大量解僱員工，另有伴手禮業者以讓員工休假因應；遭解僱的潘姓觀光從業人員說，感到徬徨，不知是否該轉職。

花蓮好山好水，以觀光立縣，這次強震嚴重影響觀光產業，民宿業者說，看到太魯閣災情慘重，不但國外旅客被嚇到，國旅遊客也望之卻步，退房一路退到年底，已經完全沒有訂單，損失慘重。

麻糬業者翁世安說，地方觀光陷入黑暗期，部分業者不敵營運虧損考慮收掉；自家公司員工都很資深，短期只能請員工將特休假休完，之後再視情況因應。

有150多名員工、以團客為主的遊憩業者，目前先讓員工休假，或安排教育訓練課程，員工也擔心接下來會不會休無薪假。

沒有觀光客，伴手禮賣不出去，在地8家名產業者串聯發動「你買100、我捐50」活動，捐助售出商品金額1/2給需要的災民，協助重建家園也藉此延續產業命脈；還有美食小吃業者在社群網站貼文，除開發宅配方式外，也希望在地花蓮人多多消費。

遊覽車、觀光巴士業者同樣載無遊客，業者希望中央能考量交通營運成本增加，給予業者及遊客補貼，鼓勵民眾到花蓮旅遊且彌補業者損失。

花蓮縣政府社會處長陳加富今天接受媒體聯訪表示，0403地震後，接到2件大量解僱的通報案，翰品酒店有83人、山月村40人，還有之前通報18件、160人，目前尚未接到縮減工時的通報，目前以觀光產業類的較多。

陳加富指出，企業解僱須依照「大量解僱勞工保護法」及勞基法第11條，且牽涉勞保、健保都須注意，相關細節可洽詢社會處勞資科，將有詳細說明與輔導。