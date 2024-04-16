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台東掩埋場只出不進破功 里長陳情

聯合報／ 記者蔡世偉／台東報導
台東市建農里垃圾掩埋場內可見新的垃圾堆置。圖／台東市建農里里長提供
台東市建農里垃圾掩埋場內可見新的垃圾堆置。圖／台東市建農里里長提供

台東縣環保局焚化爐昨起歲修1個月，規畫垃圾暫存台東市建農里垃圾掩埋場，引起里民反彈，認為影響生活甚鉅，昨到縣議會陳情，經協商，縣府允諾垃圾暫放焚化爐預備坑，放不下再暫存掩埋場，焚化爐恢復運轉立即清運，未來歲修訂標準程序，避免惹議。

台東市建農里里長林金寶說，建農里垃圾掩埋場2004年建置，原設計使用6年，因環保署2007年修法停止各縣市掩埋場興設，掩埋場以各種名稱沿用至今，早已飽和。

掩埋場去年不明原因大火，當時環保局與里民開會協調，決議未來垃圾只出不進，並僅供大型垃圾暫存，環保局此舉如同違約，焚化爐歲修應有配套，垃圾產生是所有人，不應是建農里里民單獨承受。

台東縣府環保局表示，台東市無其他掩埋場可供焚化爐停休期間垃圾暫放，掩埋場透過整理、整頓相關計畫提升效能，可作為天然災害發生或其他必要時垃圾暫置用，尚不會封閉。

昨天縣府與建農里里民在議會協調下達成協議，初期兩周，垃圾暫放焚化爐預備坑，預備坑放不下再放建農里垃圾掩埋場，等開爐後，環保局協助清理暫置掩埋場垃圾。

縣府爾後應制定歲修期間垃圾處理的標準程序，制度化處理，避免爭議。

焚化爐 環保局

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