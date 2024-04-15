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蘇澳煙波大飯店施工釀坍陷2米「天坑」 宜縣府出手祭3措施

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
蘇澳煙波大飯店工程進入地下室開挖，卻造成周邊道路坍陷出現2米「天坑」，承包商緊急進行回填。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳煙波大飯店工程進入地下室開挖，卻造成周邊道路坍陷出現2米「天坑」，承包商緊急進行回填。圖／蘇澳鎮公所提供

宜蘭蘇澳煙波大飯店二期工地正進行地下室開挖，疑因湧水淘空路基，造成一旁道路坍陷，出現2公尺深「天坑」。縣政府建設處晚間發布新聞採取3措施，包括「立即停工、開罰、加強鄰房保護」，直到鑑定單位判定改善完成，安全無虞，才能申請復工。

據了解，「天坑」事件發生在昨晚10時07分，位於蘇東北路2-73號前的煙波大飯店蘇澳四季雙泉館二期工地，傳出兩聲巨響後，緊鄰工地的道路應聲塌陷，工地圍籬跟著倒塌，道路下陷面積約20平方公尺、2公尺深，所幸當時沒有人車經過。

縣府今晚發布新聞指出，這起地下3層、地上13層飯店開發案目前是地下室開挖階段，昨晚民眾聽到工地傳出聲響，因天色過暗，無法確定現況，今天清晨外出驚覺道路坍陷，向蘇澳鎮公所反映，縣政府接獲通知立即邀集建築、土木專業公會派員現場勘查。

縣府表示，初步判定因點井工程在施工時影響工區內外水壓，導致周邊道路坍陷，目前建商已先在道路坍塌處完成混凝土回填，縣政府要求建商先做到工區內外水壓平衡，並對周遭道路及鄰房進行監測，隨時掌握工區狀況，預防災害發生。

宜蘭縣政府除依建築法規定要求立即停工，處營造廠商、建築師3萬元罰款，並請承造人把原來的定期傾斜監測，改為每日監測。

周邊道路應採透地雷達進行預防性探測，鄰房也須另外請鑑定單位會同逐一進行檢查，確認現況鄰房是否受影響，直到鑑定單位判定改善完成，才能申請復工。

蘇澳煙波大飯店工程進入地下室開挖階段，卻造成周邊道路坍陷出現2米天坑。縣政府下令立即停工、開罰、加強鄰房保護。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳煙波大飯店工程進入地下室開挖階段，卻造成周邊道路坍陷出現2米天坑。縣政府下令立即停工、開罰、加強鄰房保護。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳煙波大飯店施工造成周邊道路坍陷形成天坑，廠商已灌入混凝土回填。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳煙波大飯店施工造成周邊道路坍陷形成天坑，廠商已灌入混凝土回填。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳煙波大飯店工程進入地下室開挖，卻造成周邊道路坍陷出現2米天坑，承包商緊急進行回填。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳煙波大飯店工程進入地下室開挖，卻造成周邊道路坍陷出現2米天坑，承包商緊急進行回填。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳煙波大飯店工程，緊鄰工區的道路出現龜裂，附近居民人心惶惶，擔心釀成損鄰事件。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳煙波大飯店工程，緊鄰工區的道路出現龜裂，附近居民人心惶惶，擔心釀成損鄰事件。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳煙波大飯店工程進入地下室開挖階段，卻造成周邊道路坍陷出現2米天坑，縣政府下令立即停工、開罰、加強鄰房保護。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳煙波大飯店工程進入地下室開挖階段，卻造成周邊道路坍陷出現2米天坑，縣政府下令立即停工、開罰、加強鄰房保護。圖／蘇澳鎮公所提供

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