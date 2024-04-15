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礁溪國小地下停車場公共藝術 《憩礁溪》腳腳漫步在溫泉

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
礁溪國小地下道的公共藝術《憩礁溪》，呈現溫泉泡腳意象。記者戴永華／攝影
礁溪國小地下道的公共藝術《憩礁溪》，呈現溫泉泡腳意象。記者戴永華／攝影

國5通車後加速礁溪觀光產業蓬勃發展，停車位不足。縣政府兩年前爭取4億餘元興建礁溪國小地下停車場，最近完成停車場《憩礁溪》公共藝術，今天舉辦啟用儀式。公共藝術以地下道方式呈現，牆面藍色系的水紋彷如溫泉流動，泡腳時的水下腳、石頭、落葉等意象，感受漫步溫泉的視覺體驗。

為紓解假日塞車及車位不足問題，礁溪國小操場地下2層停車場提供358席汽車位，前年8月29日完工使用，是礁溪鄉市區車位最多的停車場，停車場外觀仿「抹茶山」意象，緩坡山陵芒草，曾經榮獲第22屆公共工程金質獎。

從礁溪國小要到對街有一處「行人地下道」使用40餘年，提供學童及民眾穿越礁溪路及育才路的安全通行空間，與地下停車場相連結。

縣府交通處表示，地下道建於民國70幾年，年代久遠、設施老舊，需整修提供行人友善步行空間，縣府依文化藝術獎助條例規定，公有建築物應提撥1%經費設置公共藝術，藉此機會擇定該地下道及兩側出入口作為停車場的公共藝術地點，美化空間，讓地下道更通透明亮。

縣政府表示，名為《憩礁溪》公共藝術，是由藝術家羅萬照、林育正創作，以溫泉意象發想，把地下道空間分割成數道水紋線條，呈現地下道中潛藏的溫泉流動，依不同材質去呈現腳、石頭、落葉，透過詼諧幽默方式，讓民眾沉浸入泉中的感受，有如漫步在溫泉的視覺體驗。

啟用儀式中，由縣長林姿妙，縣議員林聰池及莊淑如帶領學童穿過地下道，對街就是知名的蔥油餅排隊名店，另一側是郵局等機構，林聰池建議把目前15分鐘的免費停車時間延長到30分。

該停車場目前委外經營，林姿妙要求在地下道入口處，增加停車場位置的指引標誌，讓外地遊客來到礁溪觀光，清楚知道礁溪國小停車場位置，停好車輛後悠閒去逛街、購物、吃美食。

公共藝術《憩礁溪》地下道入口的護欄扶手，有著大大小小的溫泉泡泡。記者戴永華／攝影
公共藝術《憩礁溪》地下道入口的護欄扶手，有著大大小小的溫泉泡泡。記者戴永華／攝影
礁溪國小地下道的公共藝術《憩礁溪》，呈現溫泉泡腳意象。記者戴永華／攝影
礁溪國小地下道的公共藝術《憩礁溪》，呈現溫泉泡腳意象。記者戴永華／攝影
礁溪國小地下道的公共藝術《憩礁溪》完成，今天舉辦啟用儀式。記者戴永華／攝影
礁溪國小地下道的公共藝術《憩礁溪》完成，今天舉辦啟用儀式。記者戴永華／攝影
礁溪國小地下道的公共藝術《憩礁溪》，呈現溫泉泡腳意象。記者戴永華／攝影
礁溪國小地下道的公共藝術《憩礁溪》，呈現溫泉泡腳意象。記者戴永華／攝影
礁溪國小地下道的公共藝術《憩礁溪》完成，今天舉辦啟用儀式。記者戴永華／攝影
礁溪國小地下道的公共藝術《憩礁溪》完成，今天舉辦啟用儀式。記者戴永華／攝影

停車場 公共藝術 林姿妙 標誌 溫泉 藝術家

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