基市府拆危屋！鄰宅挑高柱子細長 住戶憂心變軟腳樓

基隆市義一路、信四路的3間危樓，花蓮大地震發生當天磚牆毀損，市府強制拆除，但夷為平地後，信四路鄰宅5樓高建築物的柱子受損，住戶擔心再遇地震，恐成「軟腳樓」，有家歸不得。市府今天表示，近日會補強柱體，並施作外牆防水層，確保建築安全。

義一路、信四路口這3間連棟的2層樓建物，屋齡超過70年。基隆市愛一路有棟4層樓高的舊製冰廠，去年2樓地板崩塌，老屋安全成為話題，市府委外鑑定3間老屋地底土地液化，房屋有傾斜、下陷情況，公告有危害公共安全之虞，通知所有權人4月前拆除。

4月3日上午發生芮氏規模7.2強震，震央在花蓮縣政府南南東方25公里，花蓮是重災區，基隆也有建物受損。最嚴重的就是義一路、信四路口老屋，三角窗2樓牆面整個崩解，磚石砸落人行道和車道，還好沒有造成傷亡。市府當天就動工將危樓夷為平地，今天已在施作地面整平工程。

信四路和危樓毗鄰的5層樓建築物的柱子，原本緊貼著危樓的柱子，兩屋騎樓交接處加裝「拱門」支撐。鄰宅1樓黃姓屋主說，曾向市府表達留下拱門，維護住家安全，但市府還是決定拆除。現在住家磚牆裸露，也很擔心會有漏水問題。

5樓的吳姓住戶今天站在自家樓下，指著殘缺不全、鋼筋裸露的屋柱，說她住在樓上好害怕，覺得再發生大地震，房子可能會因柱子斷裂傾倒。

基市府都發處使用管理科代理科長高浚圻表示，這棟鄰宅早年重建時，騎樓柱子包覆已拆除危樓的柱子，形同合而為一。鄰宅1樓因為「挑高」，柱子相對顯得細長，因此強制拆除危樓時，有請廠商特別小心，避免損及鄰宅柱子，影響結構安全。