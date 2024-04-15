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金門太武輪轉贈綠島 協助運輸

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導
金門太武輪曾參與2001年小三通金廈航線首航，金門縣府贈送給台東綠島鄉公所當交通船。圖／台東縣府提供
金門太武輪曾參與2001年小三通金廈航線首航，金門縣府贈送給台東綠島鄉公所當交通船。圖／台東縣府提供

金門「太武輪」曾肩負大、小金門離島交通運輸要務，金門大橋啟用後停航閒置，台東縣綠島鄉公所爭取延續使用。台東縣長饒慶鈴昨偕綠島鄉長謝賢裕跨海拜會金門縣長陳福海，雙方達成贈予共識，太武輪整修引擎後運抵綠島，日後負責綠島、富岡兩地運輸。

太武輪由高雄中信造船廠建造，1997年投入金烈航線，曾參與2001年小三通金廈航線首航，當年金門縣長陳水在率團搭乘太武輪抵達廈門和平港，完成兩岸52年來首次經官方許可的直接通航。

金門大橋通車後，往返大、小金門的交通船載運人數雪崩式滑落，太武輪去年7月停航。台東縣長饒慶鈴昨率團隊拜會金門縣府。饒慶鈴說，台東是台灣本島唯一有2個離島的縣市，離島對外交通是考驗，全新交通船1艘逾2億元，對鄉鎮格外困難，感謝金門縣府把太武輪交給台東，希望盡快爭取整修預算，讓台東離島有艘安全穩定、緊急救命及運送民生物資的公船。

謝賢裕說，冬天東北季風強勁，民營運輸船基於成本考量常停航，鄉親外出或返鄉很不方便，增加1艘公交船，讓綠島醫療或貨物運輸更具彈性，先把太武輪整理好，開航時間或收費問題還要再研議。

綠島 金門大橋

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