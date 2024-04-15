宜蘭員山遭翻轉 考驗2026綠營布局

國民黨贏得員山鄉縣議員補選，當選人黃雯如夫婿是員山鄉長張宜樺，兩人選舉時就被綠營質疑「家族政治」，張宜樺表示，2026年選舉，夫妻不會一個選鄉長、一個選議員，宜蘭政治氛圍不可能這樣。由於深綠員山鄉成了沒有民進黨縣議員的選區，綠營口中的民主聖地出現破口，綠油油選區被翻轉，也考驗2026綠營布局。

宜蘭員山鄉共2席縣議員，向來都是藍綠各1席，這次補選被國民黨拿下，員山鄉成了沒有民進黨議員的選區，但其實這次全台6補選區，民進黨曾評估員山鄉是較可能獲勝區，普遍認為「不可能輸」，但結果卻大翻盤。

員山鄉選民數不到3萬人，參選4人分別是謝萬得、藍萬義、黃雯如、劉燦輝，都以無黨籍登記，藍綠各挺黃雯如與藍萬義。

地方人士認為，藍萬義是民進黨創黨員、前鄉民代表，但因提名之初人選紛擾不休，提名小組協調不成決定做第二次民調，2月20日又發生居中協調、受地方敬重的民進黨大老、鄉民代表會主席許芳明心肌梗塞病逝，牽動選舉提名。最後只有藍萬義1人登記參戰。

但因選前人選之爭，造成地方紛擾，不利團結，藍萬義又屬傳統政治人物，口才、爆發力與網路空戰偏弱，儘管民進黨比照大選規格，但還是敗選。

至於黃雯如主要由夫婿張宜樺操盤，據了解，縣長林姿妙的女兒林羿伶也在這次員山鄉議員補選，居中協助。

民進黨縣黨部主委陳俊宇分析這次敗選原因，綠營票沒催出來，幾乎沒年輕人投票，之後會用心檢討，加緊腳步，2026年要重新奪回員山。至於民進黨5月底將改選黨部主委，也關係著2026年大選提名協商，目前各派系人馬都有意願角逐，也將是無可避免的激烈廝殺。

綠營黨內人士認為，面對2026年大選，人選的年輕化、形象與地方布局經營都必須通盤考量，但若是選前派系分裂糾葛，致使未能團結一致，選舉結果仍是會充滿變數。