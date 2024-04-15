5月4、5日登記 基隆公立、非營利幼園招生

基隆市有44家公立幼兒園、7家非營利幼兒園、5家職場教保中心，有1700個招生名額，教育處表示，今天起會陸續將招生資訊寄發到符合申請資格的幼兒家中，各幼兒園22至26日開放參觀。

市長謝國樑說，市府重視幼兒教育，近年投注許多心力和經費，盼提升幼兒園軟硬體設備，113學年度將持續推動調降班級師生比至1：12，降低幼教老師教學負擔，也提升照顧品質。

教育處說，全市44家公立幼兒園、7家非營利幼兒園、5家職場教保中心，預計開放1700個名額，5月4日上午9時至下午3時、5月5日上午9時至中午12時辦理登記。招生資訊15日起陸續寄到幼兒家中，民眾也可自行到基隆市幼兒教保資訊網（https://kids.kl.edu.tw/）下載檔案。

教育處表示，民國107年9月2日至111年9月1日間出生的幼兒，並設籍基隆市，可在登記時間內到「基隆市公共化幼兒園及職場中心線上招生系統」登記。

具優先入園資格對象包含低收、中低收、身心障礙、原住民、特殊境遇、身心障礙者子女、父母原屬國為外國籍、育有3胎以上子女家庭、兄弟姊妹已入園或入校的幼兒。