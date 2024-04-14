宜蘭市「辦桌呷平安」超搶手 不到2小時340桌全被訂光

暌違5年復辦的「宜蘭大拜拜、辦桌呷平安」今天上午開放訂桌，不到2小時，340桌被訂光，非常搶手。民眾表示，每桌10道菜，附尾點、果汁、礦泉水及供應白飯，料好實在又有表演，市公所補助1000元，自付3000元，很划算。

全縣除了宜蘭市舉辦呷拜拜，羅東鎮也在農曆3月初3的玄天上帝生日，舉辦「帝爺生呷拜拜」，今年開放500桌，訂桌費3000元，日前也是熱賣完銷。

宜蘭市公所今天上午8點在市民活動中心開放訂桌，天還未亮，門口已大排長龍，最早到的是前晚10點就來排隊的民眾。市長陳美玲體恤排隊民眾辛勞，提早開門讓大家進入市民活動中心入座等待，更貼心準備熱包子及礦泉水發送給民眾。7點50分發放號碼牌，8點開賣，不到2小時完售。

宜蘭大拜拜是歷史悠久的宗教慶典，今年由宜蘭東嶽廟輪值辦理，農曆3月28日東嶽大帝聖誕，規劃神轎、藝陣、大神尪出陣暗訪及日巡等慶典；過去因疫情停辦「呷辦桌」，今年市公所在代表會支持下決定復辦，消息一出，引起熱烈迴響。