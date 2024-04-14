「全國第一鮪」在宜蘭 蘇澳漁船捕獲200公斤黑鮪將驗身

外海傳來好消息，宜蘭縣蘇澳籍漁船再發668號今天捕獲約200公斤的黑鮪魚，目前正快速返港，預計明天上午回到南方澳漁港，驗明正身符合4大要件，不但是蘇澳第一尾，更是「全國第一鮪」。

蘇澳第一鮪必須符合4大要件，包括重達180公斤以上、活魚上鉤、蘇澳籍延繩釣漁船捕獲、4月1日以後捕到才算。這次捕獲200公斤黑鮪魚的蘇澳籍漁船再發668號，與去年捕獲第一鮪的再發68號漁船，船長都是32歲的李家豪，對於符合第一鮪的4大要件應該不會搞錯。

李家豪去年捕獲320公斤重的黑鮪魚，經拍賣以每公斤7000元賣出，共224萬元進帳。全國捕捉鮪魚以宜蘭及屏東為主，明天再發668號進港後，由蘇澳區漁會及承銷人、縣府組成的鑑定委員會，鑑定符合第一鮪要件，預計將可以拍賣個好價錢。

蘇澳區漁會理事長蔡源龍表示，今上午10時38分經蘭陽廣播電台傳來捷報，蘇澳籍再發668號漁船在北緯25度25分、東經124度35分，台日漁業協定海域捕獲到黑鮪，重量約200公斤，第一時間即向漁會通報。