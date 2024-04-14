回響／基隆唯一申請中央補助「拉皮」 塗料整修既美觀防濕 房價也看俏

本報報導，台灣部分建築外牆劣化，潛藏「磁磚雨」風險。基隆市中正路永隆大廈，是基隆唯一申請到中央補助「拉皮」的建築物，用塗料整修後，外牆從深藍、淺藍到白色漸層設計，不只外觀賞心悅目，也更加保暖、防濕，對屋價提升也有幫助。

基隆市建築師公會理事長廉貴晶表示，在與住戶討論拉皮工法時，考量全面敲除磁磚重貼，施工噪音可能會讓住戶受不了，加上搭設鷹架、建築廢棄物處理等費用，費用可能比塗料還貴，最後決定外牆塗料。

亷貴晶說，塗料和油漆不一樣，外牆塗料可以做出大理石質感，或是分割配色，展現獨特面貌。以永隆大廈為例，只需把外牆膨拱的磁磚敲一敲，讓已經快掉下來的全掉下來，後面再施作牆面整平。

缺損磁磚部位填補完成後，外牆會覆蓋纖維網並塗上底料，讓原有的磁磚加固，且外牆更厚，隔熱效果更好。底料完成之後，會再加一道防水工序，接著才塗抹面材漆料，並做出凹凸面立體紋路，提升質感。

亷貴晶表示，一大片塗料面層可做分割線、滴水線，分割線兼具伸縮縫功能，保護牆面品質，滴水線則可減少水流汙漬弄髒牆面。