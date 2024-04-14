國外高樓幃幕矮屋塗料 台灣住宅外牆偏好磁磚其來有自

台灣建築早年用磚砌牆，後來外牆黏貼磁磚，都是採行濕式工法。對比國外建物施作帷幕、使用塗料，一旦磁磚施工不當，或是常年受氣候影響品質，可能衍生「磁磚雨」傷人事件，如何預防、修復成為話題。

基隆市建築師公會理事長廉貴晶表示，國外建築多採外掛或貼掛的乾式工法，高樓房以鋼骨和帷幕為主，帷幕建材有玻璃、石材和各種金屬材料。低矮樓建築物外牆大多使用塗料，塗料和油漆不一樣，外牆塗料可以做出大理石質感，或是分割配色，展現獨特面貌。

台灣建築業早年多使用濕式工法，早年多採砌磚興造房屋，成為日本的殖民地後，日本明治維新西化，建築風格開始改變，部分建築師也來台找「實驗場」，設計興建洋樓。

廉貴晶說，台灣建築物外牆大面積貼磁磚，應是從日本治理台灣時期引進，延續到現在。建築外牆貼磁磚蔚為新風潮，除了當年走在時代尖端，時尚受歡迎，台灣陶業興盛，建窯大量生產磁磚，建材不虞匱乏也是主要原因。

亷貴晶強調，注重磁磚、黏著劑的品質，工法紮實，並選在合適的季節施作，磁磚其實是相對耐久的建材，好的貼磚建案費用不比塗料低。

油漆是最便宜工法，一般平民蓋房子，外牆做好防水層後，直接泥作粉光後就可以塗漆。有些住戶預算多一點，房屋正面會貼磁磚美外，但側邊不牆還是只塗油漆。

亷貴晶說，就維護而言，油漆僅薄薄一層，每年要塗刷。塗料要好幾道工序，有厚度，塗料有等級差別，但面漆其實也需要固定保養。反觀磁磚在這方向，的確比較耐久，只是品質不佳，會有脫落傷人問題。