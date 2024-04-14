磁磚雨善後 建築師建議先找出原因 不一定要重貼回去

大樓或公寓外牆可能下起「磁磚雨」，令人不安。基隆市建築師公會理事長廉貴晶表示，因為氣候差異的熱脹冷縮所造成磁磚膨拱，導致剝落相對容易解決，可能是瓷磚材料、黏著劑等問題，若是粉刷層中性化造成剝落，就比較令人擔心。改善工法也可用塗料替代，不一定要把磁磚再貼回去。

每當傳出磁磚雨事件，不免讓人擔心造成無辜路人死傷。廉貴晶說，建築物是蓋來讓人安身立命，不應成為不定時炸彈。每棟建物外牆磁磚剝落，都要視為個案，從外到內探討原因，是磁磚、黏著劑（膠）、水泥砂漿底料或粉層的那個環節出了問題。

亷貴晶說，磁磚和混凝土的介面和材質不一樣，必須使用黏著劑形成結構體。寒流來的時候，的確比較容易造成磁磚剝落，因為寒流過後，冷熱交替的時間點，因收縮膨脹而出問題。

當建物外牆磁磚剝落，如果原因是熱脹冷縮，造成磁磚膨拱並掉落，亷貴晶認為相對容易解決。如果是建築物老舊，粉刷層中性化造成磁磚剝落，就比較令人擔心。如果混凝土已達到中性化程度，就不太建議重貼磁磚，因為也「咬不上去了」。

廉貴晶表示，解決磁磚雨問題，可以先用高空作業車，把剝落區域其他膨拱的磁磚敲下來，因為雨水可能從膨拱處滲入，加速膨拱，所以全部外牆都要全巡檢一趟，看哪裡還有可能剝落，一起敲下來。

建物外牆重貼磁磚要花不少錢，令社區管委會或屋主大傷腦筋。亷貴晶分析，修繕費用所費不貲，不是貴在磁磚材料費，而是要搭施工鷹架的開銷，外加還有營建廢棄物處理和施工噪音等問題。雇用吊車高空作業費用也高，有些社區花不起，或是不想花大錢，只先做防墜網，那只是臨時設施，她不會建議只這麼做。

廉貴晶提醒社區管委會，建築物外牆應該編預算定期維護，發現磁磚剝落要馬上處理，因為如果連同後面的防水層都被破壞，水分滲進混凝土，最後導致鋼筋爆裂，得花費更多錢善後。