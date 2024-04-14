基隆高樓外牆大理石曾掉落砸死人 糾錯改善防悲劇重演

基隆市有名老婦人到麗榮皇冠大樓赴宴，用餐後步出大樓，被掉落的外牆大理死砸中致死，法院依業務過失致死罪對大樓管委會黃姓主委等人判刑。這起意外喚醒社區、大樓管委會風險意識，落實廣告物設置等管理規範，避免再釀悲劇。

基隆地方法院判決指出，張姓、許姓招牌安裝工人2012年11月12日，在麗榮皇冠大樓三、四樓外牆，安裝懸服飾店廣告燈箱時，僅用燈箱把膨脹螺絲固定在大樓外牆大理石上，並未深入固定在大樓鋼筋混凝土牆。

這面廣告燈箱右側上方的外牆大理石2013年7月13日破裂，黃姓主委、吳姓總幹事等人曾會勘，大理石掉落後，僅在皇冠大樓外人行道設置簡易三角錐，未檢視出另有兩塊大理石也在不詳時間破裂，同年10月13晚上8點42分掉落時，砸中1名老婦人頭部，送醫不治。

法官審理後，依業務過失致死罪嫌判處黃姓主委、吳姓總幹事各3月徒刑，張姓、許姓廣告工人各判刑4月。黃、許無前科，且承認犯行並賠償，宣告緩刑。

社區外牆磚、石掉落造成他人死傷、財務受損，主委扛責，獨自面對司法追訴合不合理？基隆市安樂區一處社區吳姓主委說，主委是無給職，因建築老舊或天災造成磁磚掉落傷人，當「志工」的主委要被追究責任、跑法院，其實有點牽強。如果主委沒有明顯疏失，法律應更寬容對待。

吳姓主委說，主委也是住戶，不見得具備各項建築專業知識，社區發包工程後，只能「相信專業人士」，因為有時候做的不好，管委會不見得有能力監督。還好正常運作的管委會都有投保，可申請理賠，被害人和社區都有基本保障。

律師林富貴說，社區住戶依公寓大廈管理條例組織管理委員會，選出主委綜合管理社區事務，理當善盡管理權力，並承擔責任。一般住戶則因無管理權力，不用負過失刑責。解決問題的方法是藉由法律，促使有責任應注意、能注意的人不能不注意，要讓有作為義務的人不能沒有作為，修法把所有住戶拉下水事倍功半。