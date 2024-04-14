對抗磁磚雨10多年 國宅社區錢有限 無奈讓外牆像癩痢頭

台灣部分老屋外牆劣化，磁磚崩裂墜落風險加大，「磁磚雨」風險形成另類行人地獄。基隆市成功國宅社區10多年磁磚墜落意頻傳，外牆塗抹彈性水泥有如「癩痢頭」。社區管委會也曾有意全面敲除，改塗防水膠比較漂亮，但價格竟是塗抹彈性水泥的10倍，暫且先求安全，就不管美不美了。

1983年底落成的成功國宅共有243戶住家，地上12樓的建築在蓋好30年後，面向華三街的外牆紅色磁磚首次大面積剝落。往後每到冬天寒流過後，一旦出太陽溫差大，就會下起磁磚雨。如今華三街外牆磁磚脫落約1/5，面臨光一路的外牆則是掉了近半。

成功國宅社區管委會總幹事邱正聰回憶，建築外牆磁磚零星掉落，大家習以為常，但是11年前社區臨華三街的外牆磁磚，竟然成片剝落，不只住戶訝異，外界也很震驚。

一般建築物出狀況，會有半年的改善期，基市府當年限成功國宅社區15天內完成修繕。邱正聰說，當時雇用2大1小的吊車同時作業，花了20多萬元，敲掉還有掉落疑慮的磁磚，再塗上彈性水泥防水。

成功國宅由光一路、光二路和華二街、華三街合圍，四周面路。成功國宅華三街外牆磁磚常剝落，塗上去的彈性水泥雖添加紅色色粉，顏色與磁磚相近，但仍明顯有差別。整面外牆彈性水泥東塗一片、西塗一片，被人戲稱像是長了「癩痢頭」。

相同建商、相同工班、同期興建，為什麼成功國宅外牆磁磚剝落，會集中在面朝華三路牆面？邱正聰分析，成功國宅是當地最高的建築物，面向南方的華三街外牆，每年5月起陽光從早曬到晚，熱脹冷縮最為劇烈，才會比另3面容易出事。

朝東的光一路外牆3年多前也有成片的磁磚剝落，當時有名婦人剛停好機車，走進騎樓前頭部被飛濺的碎磁磚擊中，還好仍戴著安全帽，未受傷，僅機車受損。

行駛中山高進出基隆市區的用路人，可以清楚看到成功國宅光一路外牆，社區管委會一度考慮不要像華三街外牆東補一塊、西補一塊，免得讓人覺得社區像台語形容的「臭頭爛耳」，不好看。只是詢價之後，就打了退堂鼓。

邱正聰說，當時有意全面拆除光一路外牆磁磚，如果可行且一勞永逸，未來其他外牆磁磚再出問題，也可比照辦理。只是廠商報價，光搭鷹架就要60萬元，而且只用30天，時間超過變租用，再加價。外牆全面塗防水膠，費用超過100萬元，保固僅5年。

成功國宅管委會考量社區並沒有那麼多經費，詢價後不了了之。邱正聰表示，光一路還是用原來的工法塗上紅色彈性水泥，唯一不同的是再加裝防護網，因為光一路人車往來眾多，反觀面向華二街、華三街的國宅3樓有露台，光二路下方則是地下停車場車道，磁磚剝落傷人的機率相對低。