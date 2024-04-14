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全國新住民健行嘉年華 3千人基隆同樂

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
全國新住民健行暨嘉年華會昨在基隆潮境公園舉行，吸引3千多人參與。記者游明煌／攝影
全國新住民健行暨嘉年華會昨在基隆潮境公園舉行，吸引3千多人參與。記者游明煌／攝影

全國新住民健行暨嘉年華會昨在基隆潮境公園舉行，吸引3千多人參與，從碧砂漁港健走到潮境公園，全國十多縣市新住民齊聚一堂，享受美食、欣賞舞蹈表演，充滿異國風情。

活動由中華民國縣市體育會聯合總會主辦，基隆市體育會承辦，協辦有台灣體育總會、協和發電廠、海科館、基隆市商業總會、慶安宮、救國團等。

中華民國縣市體育會聯合總會會長鄭錦洲說，非常感謝體育署、市長謝國樑、議長童子瑋等支持，很多全家一起健行，沿途可欣賞海景。嘉年華現場有30多攤越南、泰國、馬來西亞、印尼等東南亞美食，民眾大排長龍，有10多輛腳踏車等豐富獎品。

美食有泰國打拋豬肉、椰子珍珠奶凍、越南粉捲五花肉、涼拌河粉、炸春捲等都很受歡迎，傳統服飾舞藝表演吸睛。

教育部體育署主任秘書呂忠仁表示，活動連續多年舉辦，非常有意義，體育署除了培育競技優秀選手外，最重要是提倡全民運動，會持續辦下去。

市長執行秘書蔡智穎代表市長出席，民政處長張淵翔說，今年新住民委員會委員會有很大革新，除人數擴增外，對新住民重新定義，不單單只有婚嫁，還有在基隆工作、讀書者。

議員張顥瀚說，健走和嘉年華兩個活動的結合，體驗多元新住民文化。議員秦鉦表示，新住民和基隆人多元共融，不分你我。

基隆 新住民 體育

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